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Son dakika haberleri | Valizinden 8 kilo uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Valizinden 8 kilo uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı

03.02.2022 12:37

Son dakika haberler: Valizinden 8 kilo uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, valizinden 8 kilo 150 gram kubar esrar maddesi çıkan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Valizinden 8 kilo uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada, valizinden 8 kilo 150 gram kubar esrar maddesi çıkan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde meydana gelebilecek her türlü uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamında ekipler, durdurdukları yolcu otobüsünde seyahat eden R. Y.'nin valizinde uyuşturucu madde olduğu şüphesi ile arama yaptı. Detektör köpek Alex ve ekipler tarafından yapılan aramada, 8 parça halinde 8 kilo 150 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri | Valizinden 8 kilo uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Valizinden 8 kilo uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Valizinden 8 kilo uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı

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Uyuşturucu, Elazığ, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Valizinden 8 kilo uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Valizinden 8 kilo uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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