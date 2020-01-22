Valizinden esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Valizinden esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı - Son Dakika

Valizinden esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı

6 saat önce

OSMANİYE'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirilen R.B. tutuklandı.

Valizinden esrar ele geçirilen yolcu tutuklandı, System.String[]

OSMANİYE'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirilen R.B. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır polisi ile birlikte yaptığı ortak çalışma neticesinde, şehirler arası yolcu otobüsünde bir şahısın yüklü miktarda uyuşturucu madde götüreceği bilgisine ulaşıldı.

Kadirli turnikelerinde gerekli çevre güvenliği alan ekipler, Diyarbakır'dan Mersin istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü durdurdu. Araç içerisinde bulunan R.B.'ye ait valizde yapılan aramada 3 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Valizin içerisine, narkotik köpeklerinin uyuşturucunun kokusunu almaması için toz kahve ve sabun kalıpları konulduğu görüldü.

Gözaltına alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan R.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Diyarbakır, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:46 Kaynak: DHA
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