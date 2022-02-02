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Valizinden uyuşturucu çıkan kişiye 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Valizinden uyuşturucu çıkan kişiye 15 yıla kadar hapis istemi

02.02.2022 13:46
Valizinden uyuşturucu çıkan kişiye 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, yolcu otobüsünde valizinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, yolcu otobüsünde valizinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan E.Y. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. E.Y. için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünün bagajında, narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldığı, E.Y'ye ait valizde sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucu paketinde E.Y'nin parmak izinin tespit edildiği bildirilen iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması istendi.

Tutuklu E.Y, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Valizinden uyuşturucu çıkan kişiye 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Valizinden uyuşturucu çıkan kişiye 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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