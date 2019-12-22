Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı - Son Dakika

Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan Necmettin K.'nın (50) valizinden 2 kilo 215 gram uyuşturucu çıktı.

Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan Necmettin K.'nın (50) valizinden 2 kilo 215 gram uyuşturucu çıktı. Adliyeye sevk edilen yolcu tutuklandı.

Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Kayseri Karayolu'nun Göksun Yolçatı mevkiinde Kayseri'ye giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Kimlikleri kontrol edilen yolculardan Necmettin K.'nın uyuşturucu suçundan kaydı çıktı. Bunun üzerine polis, Necmettin K.'nın valizini kontrol etti. Valizden; 2 kilo 215 gram uyuşturucu, 111 cinsel uyarıcı hap, 24 kaçak içki, 11 paket kaçak sigara çıktı.Gözaltına alınan Necmettin K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kahramanmaraş, Kayseri, Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:06 Kaynak: DHA
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