VALİZLE 5 BİN 600 UYUŞTURUCU HAP TAŞIYAN ŞÜPHELİLER OTOGARDA YAKALANDI - Son Dakika
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VALİZLE 5 BİN 600 UYUŞTURUCU HAP TAŞIYAN ŞÜPHELİLER OTOGARDA YAKALANDI

26.03.2022 16:12

KARAMAN'a şehirler arası yolcu otobüsüyle, valiz içinde 5 bin 600 adet uyuşturucu hap getiren 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

KARAMAN'a şehirler arası yolcu otobüsüyle, valiz içinde 5 bin 600 adet uyuşturucu hap getiren 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi timleri Hakan K. ve Sinan Y.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getireceği bilgisine ulaştı. İstanbul'dan 1 valize doldurulan haplarla şehirler arası yolcu otobüsüne binen Hakan K. ve Sinan Y., takibe alındı. Şehirler arası yolcu otobüsü Karaman Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne geldiğinde operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı, valizlerindeki aramada 5 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan K. tutuklanıp cezaevine gönderildi, Sinan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VALİZLE 5 BİN 600 UYUŞTURUCU HAP TAŞIYAN ŞÜPHELİLER OTOGARDA YAKALANDI
VALİZLE 5 BİN 600 UYUŞTURUCU HAP TAŞIYAN ŞÜPHELİLER OTOGARDA YAKALANDI
VALİZLE 5 BİN 600 UYUŞTURUCU HAP TAŞIYAN ŞÜPHELİLER OTOGARDA YAKALANDI

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VALİZLE 5 BİN 600 UYUŞTURUCU HAP TAŞIYAN ŞÜPHELİLER OTOGARDA YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VALİZLE 5 BİN 600 UYUŞTURUCU HAP TAŞIYAN ŞÜPHELİLER OTOGARDA YAKALANDI - Son Dakika
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