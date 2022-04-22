Son dakika haber | Valizle ayakkabı çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber | Valizle ayakkabı çalan hırsız kamerada

22.04.2022 09:47

Son dakika haberi... Büyükçekmece'de valizle girdiği apartmandan ayakkabı çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Büyükçekmece'de valizle girdiği apartmandan ayakkabı çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızın rahat tavırları bu kadarına pes dedirtti.

Olay, Fatih Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda önceki gün saat 07: 30 sıralarında yaşandı. Apartmanın dış kapısının açık olduğunu gören şahıs, elindeki valizi ile içeri girdi. Güvenlik kamerasını fark eden hırsız, tanınmamak için yüzünü çevirerek üst katlara çıktı. Kapıların önünden iki çift ayakkabı çalan şahıs, tüm katları kontrol ettikten sonra valizini alarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili apartman sakinleri polise şikayetçi olurken yaşanan hırsızlık anları binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan anları anlatan Ayhan Acar, "Sabah saat 07: 30 civarında binamıza elinde valiz ile bir beyefendi girdi. Kameraya yüzünü çevirerek yukarıya doğru çıktı. İki dakika içinde aşağı indi ve bodrum kata indi. Oradan da tekrar giriş kata çıktı. Komşularım iki çift ayakkabının çalındığını fark etti. Omuzunda valizi doluydu. Tanıdığımız birisi değil. Konu ile ilgili şikayetçi olundu. 6-7 ay önce de yine başka bir komşumuzun ayakkabısı çalınmıştı. Bu şahıs açık bulduğu kapılardan girerek, insanların ayakkabılarını toplayıp götürüyor" dedi.

Hırsız güvenlik kamerasında

Hırsızın apartmana giriş ve çıkış anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın içeri elinde valizle girdiği ve kamerayı fark ettikten sonra yüzünü çevirerek üst katlara çıktığı, ardından bodrum katını kontrol edip dışarı çıktığı görüldü.

(Murat Delice - Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım-İHA)

Son dakika haber | Valizle ayakkabı çalan hırsız kamerada
Son dakika haber | Valizle ayakkabı çalan hırsız kamerada
Son dakika haber | Valizle ayakkabı çalan hırsız kamerada
Son dakika haber | Valizle ayakkabı çalan hırsız kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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