Valizlerdeki 103,5 kilo eroini 'Eris' buldu; 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Valizlerdeki 103,5 kilo eroini 'Eris' buldu; 3 kişi tutuklandı

09.03.2022 12:21
Valizlerdeki 103,5 kilo eroini 'Eris' buldu; 3 kişi tutuklandı

ERZURUM'da, otomobilde narkotik köpek 'Eris' ile yapılan aramada, valizlerin içinde 103 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

ERZURUM'da, otomobilde narkotik köpek 'Eris' ile yapılan aramada, valizlerin içinde 103 kilo 550 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Batı illerine uyuşturucu sevkiyatını önlemek isteyen Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum- Erzincan yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine 2 otomobili durdurdu. Narkotik köpek 'Eris' ile yapılan aramada, otomobillerden birinin bagajında, 5 valiz içinde 199 parça halinde 103 kilo 550 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin liraya da el koyuldu. Gözaltına alınan Murat T., Erdem T. ile Caner sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Valizlerdeki 103,5 kilo eroini 'Eris' buldu; 3 kişi tutuklandı
Valizlerdeki 103,5 kilo eroini 'Eris' buldu; 3 kişi tutuklandı
Valizlerdeki 103,5 kilo eroini 'Eris' buldu; 3 kişi tutuklandı
Valizlerdeki 103,5 kilo eroini 'Eris' buldu; 3 kişi tutuklandı
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Narkotik, Erzurum, Köpek, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Valizlerdeki 103,5 kilo eroini 'Eris' buldu; 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Valizlerdeki 103,5 kilo eroini 'Eris' buldu; 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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