Valizlere zulalanmış halde 380 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Valizlere zulalanmış halde 380 paket sigara ele geçirildi - Son Dakika

Valizlere zulalanmış halde 380 paket sigara ele geçirildi

6 saat önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Jandarma ekiplerince bir otobüste yapılan aramada 2 kişinin valizine zulalanmış halde 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valizlere zulalanmış halde 380 paket sigara ele geçirildi, System.String[]

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Jandarma ekiplerince bir otobüste yapılan aramada 2 kişinin valizine zulalanmış halde 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Reşadiye ilçesinde D-100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesine başladı. Çalışma kapsamında durdurulan İran plakalı bir otobüste arama yapıldı. Yapılan aramada yabancı uyruklu 2 şüphelinin valizine zulalanmış halde 380 paket kaçak sigara bulundu. Kaçak sigaralara en konulurken şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Jandarma, Reşadiye, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:46 Kaynak: İHA
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