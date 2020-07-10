Valla Kanyonu'na giren 5 kişilik ekipten 1'i düşerek yaralandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi sınırlarında bulunan Valla Kanyonu'na giren 5 kişilik ekipten 1'i düşerek ayağını kırdı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi sınırlarında girişi bulunan ve dünyanın ikinci en derin kanyonu olarak kabul edilen Valla Kanyonu'na girmek isteyen 5 kişilik dağcı ekip, kanyona giriş yaptıktan yaklaşık 4 kilometre sonra 1 dağcı dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. İlk belirlemelere göre ayağının kırık olduğu öğrenilen dağcıyı, kanyondan kurtarmak için askeri helikopterden yardım istendi. Eskişehir'den kalkarak Valla Kanyonu'na gelen helikopter, arazinin engebeli olması nedeniyle kanyonda yaralanan dağcıya ulaşamadı. Kanyon üzerinde bir süre uçarak uygun bir alan belirlemeye çalışan helikopter, dağcıyı alamaması durumunda kanyona diğer ekiplerin gireceği belirtildi.



Yaralanan dağcıyı bulunduğu yerden kurtarmak için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin hazır beklediği öğrenildi. Yaralanan dağcının kurtarılması için çalışmalar halen devam ediyor. - KASTAMONU