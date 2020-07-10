Valla Kanyonuna giren 5 kişilik ekipten 1'i düşerek yaralandı - Son Dakika

Valla Kanyonuna giren 5 kişilik ekipten 1'i düşerek yaralandı

Valla Kanyonuna giren 5 kişilik ekipten 1'i düşerek yaralandı Dünya'nın ikinci büyük kanyonu olarak kabul edilen Valla Kanyonuna giren 5 kişilik ekipten 1'i düşerek ayağını kırdı.

Valla Kanyonuna giren 5 kişilik ekipten 1'i düşerek yaralandı

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KASTAMONU - Dünya'nın ikinci büyük kanyonu olarak kabul edilen Valla Kanyonuna giren 5 kişilik ekipten 1'i düşerek ayağını kırdı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi sınırlarında girişi bulunan ve Dünya'nın ikinci büyük kanyonu olarak kabul edilen Valla Kanyonu'na girmek isteyen 5 kişilik dağcı ekip, kanyona giriş yaptıktan yaklaşık 4 kilometre sonra 1 dağcı dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. İlk belirlemelere göre ayağının kırık olduğu öğrenilen dağcıyı, kanyondan kurtarmak için askeri helikopterden yardım istendi. Eskişehir'den kalkarak Valla Kanyonuna gelen helikopter, arazinin engebeli olması nedeniyle kanyonda yaralanan dağcıya ulaşamadı. Kanyon üzerinde bir süre uçarak uygun bir alan belirlemeye çalışan helikopter, dağcıyı alamaması durumunda kanyona diğer ekiplerin gireceği belirtildi.

Yaralanan dağcıyı bulunduğu yerden kurtarmak için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin hazır beklediği öğrenildi. Yaralanan dağcının kurtarılması için çalışmalar halen devam ediyor.

Pınarbaşı, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 19:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Valla Kanyonuna giren 5 kişilik ekipten 1'i düşerek yaralandı - Son Dakika
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