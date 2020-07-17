Valla Kanyonunda yaralanan dağcı hayatını kaybetti - Son Dakika

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde girdiği Valla Kanyonunda düşerek yaralanan 77 yaşındaki Baha Tangün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 10 Temmuz tarihinde girdiği Valla Kanyonunda düşerek yaralanan 77 yaşındaki Baha Tangün, tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Olay

10 Temmuz tarihinde "Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen 12 kilometre uzunluğundaki Valla Kanyonu'na, kanyon geçişi yapmak amacıyla giren 5 kişiden 77 yaşındaki Baha Targün düşerek yaralandı. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Servis ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kanyonun girişinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olduğu belirlenen Targün'ün kurtarılması için Eskişehir'den askeri helikopter bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 6 saat süren kurtarma çalışmasında helikopter bölgeye inerek, Targün'ü alıp Bartın Devlet Hastanesine götürdü. Tedavi alınan Tangün Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

(Sertaç Özdemir/İHA)