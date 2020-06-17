Valladolid 0-0 Celta Vigo

Sahadan çıkan beraberlik sonrasında, ligde kalma mücadelesi veren iki takımdan Valladolid 33 puanda, Celta Vigo ise 27 puanda kaldı.

Türk futbolcular takımlarında ilk 11'de sahaya çıkarak, karşılaşma sonuna kadar oyunda kaldı. Okay, maçın 31. dakikasında rakibine yaptığı faulde sarı kart gördü.

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