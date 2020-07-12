Valladolid 0-1 Barcelona - Son Dakika

Valladolid 0-1 Barcelona

Son haftalarına gelinen şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Real Madrid'in gerisinde kalan Barcelona, Real Valladolid'in konuğu oldu.

Son haftalarına gelinen şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Real Madrid'in gerisinde kalan Barcelona, Real Valladolid'in konuğu oldu.

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Katalan temsilcisi, 15. dakikada Arturo Vidal'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Real Valladolid'de milli futbolcu Enes Ünal, 45. dakikada Ruben Alcaraz'ın yerine oyuna dahil oldu.


Puanını 79'a çıkaran Barcelona, maç fazlasıyla lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Real Valladolid ise 39 puana sahip.


Lider Real Madrid, pazartesi günü deplasmanda Granada ile karşılaşacak.


Lionel Messi, La Liga tarihinde bir sezonda 20 gol ve 20 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.

Real Madrid, Valladolid, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 00:30 

Son Dakika Spor Valladolid 0-1 Barcelona - Son Dakika Spor
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