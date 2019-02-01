Son Dakika Haberleri: Vallahi Ben Yiyemedim ??hemen Bitirmişler ?15 Dakikada Tiramisu Tarifi

Vallahi Ben Yiyemedim ??hemen Bitirmişler ?15 Dakikada Tiramisu Tarifi

56 dakika önce

Hem yapımının kolaylığı hem de lezzetli olması ile herkesin gönlünde taht kuracak, özellikle kahve sevenlerin vazgeçemeyeceği Kedidili Tiramisu tarifini sizlerde çok seveceksiniz.

Hem yapımının kolaylığı hem de lezzetli olması ile herkesin gönlünde taht kuracak, özellikle kahve sevenlerin vazgeçemeyeceği Kedidili Tiramisu tarifini sizlerde çok seveceksiniz. Kahveli karışım ile ıslatılmış kedidillerinin kaba dizilmesi ve üzerine kaşık kaşık yemesi dahi güzel olan labneli kremanın dökülmesi ile hazırlanan, kakao serperek taçlandırdığımız bu tarif mutfakta fazla zaman geçirmek istemeyenler için kurtarıcı olacak. Bir fincan kahve yanında kaç çatal aldığınızı hatırlamayacağınız Kedidili Tiramisu tarifini elinizin altında, kolayca ulaşabileceğiniz bir yerlere not etmeli ve daha fazla zaman kaybetmeden mutlaka denemelisiniz. Kolayca yapılabilen kedidili tiramisu nasıl yapılır? sizlerde merak ediyorsanız videomuzu izlemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:30 Kaynak: Youtube

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