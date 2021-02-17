VALORANT 2.03 yama notları açıklandı! - Son Dakika

Yeni gelecek güncelleme ile Reyna, Yoru, Brimstone ve Phoenix'te güncellemeler olacak. Bunların en önemlileri Reyna ve Yoru'ya gelecek güncellemeler olacak.

Ayrıca Marshall, Stinger ve Frenzy silahlarında bir takım değişiklikler olacak. Marshall artık daha güçlü bir silah olacakken Stinger ve Frenzy için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Frenzy'nin özellikleri değişmese de fiyatı artacak. Stinger ise güçsüzleştirilecek.

Ajan Güncellemeleri

Reyna

Biricik düellocumuz Reyna'da büyük diyebileceğiz değişiklikler olacak. 4 taneye kadar alabildiğimiz Sömür (Q) ve Azlet (E) yeteneklerini artık 2 tane alabileceğiz. 4'ten 2'ye düşen yetenek sayısının da tanesi 200 bedel olacak.

Maksimum Sömür (Q) ve Azlet (E) yükü azaldı: 4>>> 2

Reyna'nın son 3 saniye içinde hasar verdiği katledilen düşmanlar, Reyna tarafından öldürülmese bile Ruh Küresi düşürecek.

Sömür ve Azlet'in yüklerinin bedeli arttı: 100>>> 200

Reyna'ya gelen yetenek zayıflatmasının yanında, bir tane de güçlendirme geliyor. Reyna artık son 3 saniye hasar vurduğu ancak kendi öldüremediği rakiplerden Ruh Küresi alabilecek. Bence şu ana kadar alamıyor oluşu problemdi.

Reyna'nın kendi başına çok tehlikeli ve güçlü bir ajan olduğunu düşündüğümüzde, bence yerinde bir nerf gelmiş. En azından Reyna oynamanın zorluğu büyük oranda artacaktır.

Yoru

Oyuna son eklenen ajanımız Yoru bir takım güçlendirme alıyor. VALORANT'a gelişi oldukça havalı ve merak uyandırıcı olsa da, oynanış konusunda yerini sağlamlaştırabilmiş değil. Geliştiriciler bu konuda çalışmış.

Yoru'nun Çatkapı (E) yeteneği:

Mini haritada hareket eden Çatkapı'nın küresinin düşmanlar tarafından görülebileceği menzil artık haritada belirtiliyor.

Düşmanların Çatkapı'nın ışınlanma sesini duyabileceği menzil artık mini haritada görünüyor.

Yoru'nun Boyutlararası Geçiş (X) yeteneği:

Boyutlararası Geçiş yaparken Yoru'nun mini haritası artık görünüyor.

Boyutlararası Geçiş sırasında Yoru'nun görüş menzili içindeki düşmanlar artık mini haritada silah arkadaşlarına da görünür oluyor.

Boyutlararası Geçiş, artık düşmanların gövdesini engellemiyor.

Yoru'nun oyunlarda tercih edilme oranı kesinlikle artacak. Artık E ve X yeteneğini kullanırken ortaya çıkan kafa karışıklığı, önemli ölçüde azalacak. ve E yeteneğinin işlevi baya artacak. Bu sebeplerle daha çok Yoru görmeye hazır olun.

Brimstone

Brimstone'da sadece bir düzeltme olacak. Ajanın her şeyi aynı kalırken, Q yeteneğindeki sesleri duymak daha kolaylaşacak.

Brimstone'un Yakıcı (Q) yeteneği:

Yakında başka sesler ve olaylar olduğu sırada Yakıcı'nın yanmayı sürdüren alevlerinin sesini duymak artık daha kolay.

Phoenix

Phoenix'te yine Brimstone gibi sadece düzeltmeye uğrayacak. Ajanın E yeteneğindeki sesleri duymak daha kolaylaşacak.

Phoenix'in Yakar Top (E) yeteneği:

Yakında başka sesler ve olaylar olduğu sırada Yakar Top'un yanmayı sürdüren alevlerinin sesini duymak artık daha kolay.

Silah Güncellemeleri

Marshall Stinger ve Frenzy'de önemli değişiklikler oluyor. Marshall artık daha güçlü olacak ve kesinlikle daha tercih edilir olacak. Stinger zayıflarken Frenzy'nin bedeli artıyor.

Marshall

Marshall keskin nişancı tüfeği olarak oyunun başlarında oldukça fazla tercih edilse de, şu anki dönemde hiç kullanılmıyor desek yeridir. Bunun sebebi pahalı olması, dürbününün çok yakını göstermemesi gibi nedenler sayılabilir. İşte geliştiriciler tam da bu noktalarda değişiklik yapmışlar.

Silahla yakınlaştırarak nişan almış oyuncunun hareket hızının normal hareket hızına oranı arttı: %76>>> %90

Bedeli azaldı: 1100>>> 1000

Nişan alırken yaklaştırma oranı arttı: 2,5x>>> 3,5x

Stinger

Stinger'ın Tam Otomatik modu:

Bedeli arttı: 1000>>> 1100

Tam otomatik modun atış hızı azaldı: 18>>> 16

Tam otomatik moddayken eskiden 6. mermide ulaştığı maksimum saçılma oranına artık 4. mermide ulaşıyor.

Tam otomatik modda silahın yukarı doğru (dikey) geri tepme oranı düzenlendi ve 3. mermiden sonra yukarı doğru daha şiddetli sekecek şekilde değiştirildi.

Tam otomatik modda yatay geri tepmenin mermi koruması oranı azaldı: 4>>> 3

Stinger'ın Seri Atış modu:

İlk seri atıştan sonra dikey geri tepme oranı daha şiddetli olacak şekilde düzenlendi.

İlk seri atıştan sonraki seri atışların hata payı arttı.

Seri atış modundaki sıfırlanma süresi azaldı: 0,45>>> 0,40

Frenzy

Bedeli arttı: 400>>> 500

Stinger ve Frenzy ile ilgili daha detaylı bilgilere VALORANT Stinger ve Frenzy Silahları Zayıflatılıyor! haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mod Güncellemeleri

Yeni oyun modu VALORANT'a geliyor. Tırmanış, 5'e 5'lik tam eğlence ve kaos garantisi veriyor. Sınırlı süre oyunda kalacağını hatırlatmakta fayda var.

Bu 5'e 5'lik, hızlı (yaklaşık 7-9 dk sürüyor) ve yüksek tempolu bir oyun modu. Takımınızla daha az güçlü silah ve yeteneklere geçiş yapmak için yarışacaksınız. Oyunda kullanacağınız silah ve yetenekler büyük bir mühimmat havuzundan seçildiği için karşılaşmadan karşılaşmaya değişecek. Bir karşılaşmada iki takım için belirlenen silah ve yetenek listesi her zaman birbiriyle aynı olacak.

Tırmanış'taki birincil hedefimiz, sosyal oynamayı teşvik eden ve düşük stresli bir ortamda tüm silahlarla talim yapmanıza olanak tanıyan hızlı ve eğlenceli bir mod tasarlamaktı. Ayrıca, VALORANT'taki her şeyi önünüze serebileceğimiz kısa ve biraz da çılgınca bir mod sunmak istedik.

Bu bizden en çok talep edilen oyun modlarından biri olduğu için nihayet modu sizinle buluşturabilmiş olmak bizi çok heyecanlandırıyor.

Modun ne kadar süreyle oyunda kalacağı henüz belli değil. Fakat sizin ilginize de bağlı olarak mümkün olduğunca uzun süre oyunda tutmak istiyoruz.

Yeni oyun modu Tırmanış ile ilgili detaylı bilgilere VALORANT Yeni Oyun Modu 2.03 Yamasıyla Geliyor! haberimizden ulaşabilirsiniz.

Rekabet Güncellemesi

Rekabetçi modda AFK kalan oyuncularla ilgili yaptırımlar giderek artıyor. Gelecek 2.03 yaması ile birlikte AFK kalan oyuncular 8 Kademe Puanı kaybedecek.

Dereceli karşılaşmalarda uzun bir süre (şu an için 6 veya daha fazla tur boyunca) AFK kalmak artık 8 KP kaybetmenize sebep olacak.

Bilgisayarınız, internet sağlayıcınız vb. sebeplerden dolayı oyunda sorun yaşayabileceğinizin farkındayız, bu nedenle de bir iki tur kaçırdığınız için hemen sizi cezalandırmıyoruz. Fakat oyuncuların dereceli karşılaşmalarda AFK halindeyken oyuna dönmesini teşvik etmek için böyle bir önlem aldık.

Kısım Kademesi Rozeti artık en iyi dokuzuncu galibiyetinizi değil en iyi galibiyetinizi gösterecek.

Yaşam Kalitesi

Artık oyun başladığı andan itibaren bütün spreyler silinecek. Bu aslında benim çok şikayetçi olduğum bir konuydu. Özellikle Ahtapot Saldırısı spreyi, el öncesi atılıyor ve el başlayınca bile sesi bitmiyordu. Bu da bütün konsantrasyonu bozmakla birlikte, o spreyin olduğu yerden kaçmamı gerektiriyordu. Çok geç gelen, ama geldiğine çok sevindiğim bir güncelleme.

Ajanların Ölüm Sürecine Yönelik İyileştirme ve Güncellemeler

Tüm bunların dışında öldükten sonra cesedimizi gördüğümüz kamera kısımlarına güncellemeler geldi.

Kamera hareketleri, özellikle de kötü ağ bağlantısı koşulları için büyük oranda iyileştirildi.

Timing Zamanlama

Öldükten sonra ekranın kararma süresi azaldı: 1,75 sn.>>> 1,5 sn.

Tam siyah ekranda geçirilen süre arttı: 0 sn.>>> 0,25 sn.

Ölme sürecinin genel süresi değişmedi, hala 2,75 saniye sürüyor.

2.03 Yaması'ndan önce, ölüm sırasında (özellikle de ping'i veya paket kaybı yüksekse) kamerasının titrediğini fark edenler olmuştur.

Bu sorunun kaynağıyla ilgili araştırmalarımız sonucunda, bu kamera titremesinin çatışma performansına etkisi olmadığını kesin olarak doğruladık. Ekran titremeye başladığında ajanınız çoktan ölmüş oluyor.

Artık internet kalitesine bağlı olmaksızın ölüm sırasında herkesin kamerası yağ gibi akıyor olmalı.

Hatalar

Yoru'nun kopyasının ayak seslerinin, ajanın kendi ayak seslerinden biraz daha farklı olmasıyla ilgili hata giderildi.

Cypher'ın Siber Kafes yeteneğinin hasar alınca mini haritadaki simgesinin kaybolmasıyla ilgili hata giderildi.

Sova'nın Baykuş Dron'unun bazı harita öğelerinin içinden geçerek bunların öteki tarafını görebilmesine sebep olan hata giderildi.

Görüşü kısıtlanmış oyuncuların, görüşünü kısıtlaması gereken duman bulutlarının içinde anlık görebilmesine sebep olan hata giderildi.

Skye İzsürenler'i çağırdığı sıradaki belli bir anda öldürüldüğünde İzsürenler'in çalışmamasına sebep olan hata giderildi.

Güçlendirmeler etkinleştiği sırada Boyutlararası Geçiş'ten çıkan Yoru'nun herhangi bir silah veya yetenek kuşanmasını engelleyen hata giderildi.

Killjoy'un Tecrit yeteneğinin belli koşullarda Sage'in Bariyer Küresi'nin içine yerleştirilebilmesini sağlayan hata giderildi.

Bariyer Küresi, Killjoy'un ultisinin üzerine koyulursa, duvarın Killjoy'un ultisiyle kesişen bölümü yıkılacak.

Yoru'nun, Çatkapı'nın süresi tam dolarken ışınlandığında haritadan ayrılarak sonsuzluğa düşüp ölmesine sebep olan hata giderildi.

Yoru'nun kopyasının bazen yerin içinden geçerek boşluğa düşmesine sebep olan hata giderildi.

Sova'nın bazen Baykuş Dron'u kuşanmaya çalıştığı sırada Avcı'nın Hiddeti'ni kullanmadığı halde o yetenekle ilgili replikleri söylemesine sebep olan hata giderildi.

Oyun sonu ekranında artık "Tur Başına Ortalama Yetenek Kullanımı" 0 olarak görünmeyecek.

Bazı nesneleri (Cypher'ın kamerası, Sova'nın dronu vb.) aynı kare (frame) içinde elinize alıp bir yere bıraktığınızda tüm giriş komutlarının ve ajanın baktığı yönün kilitlenmesine sebep olan hata giderildi.

Kusura bakmayın Cypher'cılar. Geribildirimleriniz için çok teşekkür ederiz!

Bazı ayarların oyun içinde görünmesine engel olan hata giderildi.

Artık herhangi bir renk körlüğü modunu açtığınızda mini haritadaki oyuncu simgeniz beyaz renkte görünecek.

Oyuncuların küreleri kullanırken veya Spike yerleştirirken takılıp kalmasına sebep olan hatalar giderildi.

Son olarak da yukarıdaki hatalar düzeltildi. Büyük değişiklikleri göreceğimiz 03 yaması, yarın oynanabilir olacak. Herkese şimdiden iyi oyunlar diliyoruz!