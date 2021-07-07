Valorant 3.01 yama notları yayınlandı. Valorant 3.01 yamasıyla giderilen hatalar belli oldu. İşte detaylar!
Ajanlar, sosyal ve ilerleme konularındaki eksiklikleri gideren güncelleme, büyük 3.0 yamasından sonra ortaya çıkan bazı hataları gideriyor.
3.0 yaması ile adeta büyük değişikliğe giren ve hala bu yamanın alışılma sürecini yaşayan oyuncular olduğu için şimdilik ufak hataların düzenlemelerini onarıyor ve gelecekteki düzenlemeleri tespit ediyor!
VALORANT 3.01 GİDERİLEN HATALAR
Ajanlar
Sage artık havadaki menzilli yeteneklerin üstüne Bariyer Küresi yerleştiremeyecek.
Skye'ın sindirilmişken Kılavuz Işık'ın kör edici özelliğini etkinleştirebilmesine sebep olan hata giderildi.
KAY/O İPTAL/Komut sırasında çöktüğünde silah arkadaşlarının onu iyileştirememesine sebep olan hata düzeltildi.
Sova'nın Keşif Oku'nun havada uçarken düşmanlara konuşlandırılmış olarak görünmesine sebep olan hata giderildi.
Sosyal
Yazılı sohbet kanalında renkleri değiştirerek sistem mesajlarının taklit edilmesine olanak tanıyan hata giderildi.
Özel oyunlarda kullanıcı arayüzündeki davet düğmesinin Savunanların Koçu ibaresiyle üst üste gelmesine sebep olan hata giderildi.
"Grubumun Dışındakiler İçin Rasgele İsimler Kullan" seçeneği açıkken isimlerin soru işareti olarak görünmesine sebep olan hata giderildi.
İlerleme
Gözlemci modundaki hizalama sorunları düzenlendi.
Bazı oyuncuların olması gerekenden daha az hesap seviyesi almasına sebep olan hata giderildi.
Bu hatadan etkilendiyseniz, doğru hesap seviyesine sahip olacak ve yanlış seviyede oynarken kazandığınız hesap puanlarını kaybetmeyeceksiniz.
Oyun sonu ekranındaki hesap seviyesini etkileyen görsel sorunlar giderildi.
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22.08.2023 23:18:54. #1.11#
SON DAKİKA: Valorant 3.01 yama notları yayınlandı! - Son Dakika