Valorant 3.01 yama notları yayınlandı! - Son Dakika

Valorant 3.01 yama notları yayınlandı!

Valorant 3.01 yama notları yayınlandı!
Son Güncelleme: 09.07.2021 11:45

Valorant 3.01 yama notları yayınlandı. Valorant 3.01 yamasıyla giderilen hatalar belli oldu. İşte detaylar!

Ajanlar, sosyal ve ilerleme konularındaki eksiklikleri gideren güncelleme, büyük 3.0 yamasından sonra ortaya çıkan bazı hataları gideriyor.

3.0 yaması ile adeta büyük değişikliğe giren ve hala bu yamanın alışılma sürecini yaşayan oyuncular olduğu için şimdilik ufak hataların düzenlemelerini onarıyor ve gelecekteki düzenlemeleri tespit ediyor!

VALORANT 3.01 GİDERİLEN HATALAR

<a class='keyword-sd' href='/valorant/' title='Valorant'>Valorant</a> 3.01 yama notları yayınlandı!

Ajanlar

  • Sage artık havadaki menzilli yeteneklerin üstüne Bariyer Küresi yerleştiremeyecek.
  • Skye'ın sindirilmişken Kılavuz Işık'ın kör edici özelliğini etkinleştirebilmesine sebep olan hata giderildi.
  • KAY/O İPTAL/Komut sırasında çöktüğünde silah arkadaşlarının onu iyileştirememesine sebep olan hata düzeltildi.
  • Sova'nın Keşif Oku'nun havada uçarken düşmanlara konuşlandırılmış olarak görünmesine sebep olan hata giderildi.

Sosyal

  • Yazılı sohbet kanalında renkleri değiştirerek sistem mesajlarının taklit edilmesine olanak tanıyan hata giderildi.
  • Özel oyunlarda kullanıcı arayüzündeki davet düğmesinin Savunanların Koçu ibaresiyle üst üste gelmesine sebep olan hata giderildi.
  • "Grubumun Dışındakiler İçin Rasgele İsimler Kullan" seçeneği açıkken isimlerin soru işareti olarak görünmesine sebep olan hata giderildi.

İlerleme

  • Gözlemci modundaki hizalama sorunları düzenlendi.
  • Bazı oyuncuların olması gerekenden daha az hesap seviyesi almasına sebep olan hata giderildi.
  • Bu hatadan etkilendiyseniz, doğru hesap seviyesine sahip olacak ve yanlış seviyede oynarken kazandığınız hesap puanlarını kaybetmeyeceksiniz.
  • Oyun sonu ekranındaki hesap seviyesini etkileyen görsel sorunlar giderildi.
Kaynak: Turkmmo

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Son Dakika Gamegar Valorant 3.01 yama notları yayınlandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Valorant 3.01 yama notları yayınlandı! - Son Dakika
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