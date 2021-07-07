Valorant 3.01 yama notları yayınlandı!

Ajanlar, sosyal ve ilerleme konularındaki eksiklikleri gideren güncelleme, büyük 3.0 yamasından sonra ortaya çıkan bazı hataları gideriyor.

3.0 yaması ile adeta büyük değişikliğe giren ve hala bu yamanın alışılma sürecini yaşayan oyuncular olduğu için şimdilik ufak hataların düzenlemelerini onarıyor ve gelecekteki düzenlemeleri tespit ediyor!

VALORANT 3.01 GİDERİLEN HATALAR

Ajanlar

Sage artık havadaki menzilli yeteneklerin üstüne Bariyer Küresi yerleştiremeyecek.

Skye'ın sindirilmişken Kılavuz Işık'ın kör edici özelliğini etkinleştirebilmesine sebep olan hata giderildi.

KAY/O İPTAL/Komut sırasında çöktüğünde silah arkadaşlarının onu iyileştirememesine sebep olan hata düzeltildi.

Sova'nın Keşif Oku'nun havada uçarken düşmanlara konuşlandırılmış olarak görünmesine sebep olan hata giderildi.

Sosyal

Yazılı sohbet kanalında renkleri değiştirerek sistem mesajlarının taklit edilmesine olanak tanıyan hata giderildi.

Özel oyunlarda kullanıcı arayüzündeki davet düğmesinin Savunanların Koçu ibaresiyle üst üste gelmesine sebep olan hata giderildi.

"Grubumun Dışındakiler İçin Rasgele İsimler Kullan" seçeneği açıkken isimlerin soru işareti olarak görünmesine sebep olan hata giderildi.

İlerleme