VALORANT 3.06 Yama Notları yayınlandı

Eylül ayının ilk günlerinde yayınlanan 3.05 yamasının ardından oyunda yeni değişiklikleri yapıldığı 3.06 güncellemesi, 21 Eylül Salı günü yayınlanan VALORANT 3.06 Yama Notları içeriği ile birlikte oyuncular ile paylaşıldı.

Yeni güncellemede göze en çarpan Jett ve Skye ajanlarındaki güncellemeler olurken, oyundaki haritalarda ve sosyal sistemlerinde hata gidermeleri de yapıldı. Şimdi hızlıca VALORANT 3.06 Yama Notları detaylarına göz atalım.

VALORANT 3.06 Yama Notları

Kılavuz Işık (E)

Kılavuz Işık'ı kullandıktan veya kuşu yönlendirdikten sonra yeteneği bırakma süresi arttı: 0,5>>> 0,75

Yeteneği etkinleştirdikten sonra kör edici bombanın patlama süresi arttı: 0,25>>> 0,3

İzsürenler (X)

Bedeli arttı: 6>>> 7

KAY/O

FLAŞ/Bellek

Yeteneğin hazırlanma süresi azaldı: 0,5 sn.>>> 0,3 sn.

Sağ tık yeteneğinin hazırlanma süresi azaldı: 1 sn.>>> 0,3 sn.

Fırlatılan bomba artık ses çıkarmayacak.

İPTAL/Komut

Düştükten sonra titreşmeye devam etmeyecek.

Jett

Duman Bulutu'nun yük sayısı azaldı: 3>>> 2

Keskin Fırtına - Sağ tık/alternatif atış skorları artık Jett'in kunaisinin yükünü doldurmayacak.

Keskin Fırtına - Sağ tık/alternatif atış hasarları tersine çevrildi. Yani, hasar ve hasar çarpanları sol tıkla aynı oldu.

Harita Güncellemeleri

Fracture

Jeneratör/Kantin tarafına giden tünelin duvarları artık kurşun geçirmiyor.

B bölgesindeki kutulardan biri artık kurşun geçirmiyor.

Icebox

B bölgesindeki kutu yığını artık kurşun geçirmiyor. Bu değişiklikle, saldıranlara daha güvenli bir Spike yerleştirme seçeneği sunmayı amaçladık.

Haven

C bölgesindeki kutu yığınlarından bir tanesi artık kurşun geçirmiyor. Bu değişiklikle, saldıranlara daha güvenli bir Spike yerleştirme seçeneği sunmayı amaçladık.

Ascent

A bölgesindeki kutulardan biri artık kurşun geçirmiyor. Bu değişiklikle, savunanlara daha güvenli savunma seçeneği sunmayı amaçladık.

Bind

A bölgesindeki kutu yığınlarından bir tanesi artık kurşun geçirmiyor. Bu değişiklikle, saldıranlara daha güvenli bir Spike yerleştirme seçeneği sunmayı amaçladık.

Oyun Sistemleri Güncellemeleri

Açık Beta Ortamı'nı (PBE) kullanan oyuncuların normal oyun ayarlarıyla PBE oyun ayarları birbirinden ayrıldı. Artık iki farklı platform arasında geçiş yaptığınızda ayarlarınız sıfırlanmamalı.

Hatalar

Icebox mini haritası ve görüş konileri artık B Sarı bölgesinde doğru şekilde görünecek.

Sosyal

Ölüm Kalım Savaşı cezaları bundan sonra AFK yüzünden uzaklaştırılmanıza engel olmamalı.

Ajan seçim ekranındayken kısa seri atış seslerinin duyulmasına sebep olan hata giderildi.