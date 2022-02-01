VALORANT 4.02 yama notları
02.02.2022 07:43
VALORANT 4.02 Yaması ile gelen yenilikler ve giderilen hatalar!
VALORANT Yardımcı İletişim Uzmanı Jeff Landa, yeni yamada bizleri nelerin beklediğini açıkladı. Sage ve Killjoy için giderilen bir hatanın yanında AFK Tespit Sistemi'nde de geliştirilmeye gidildi. 4.02 yamasının bütün detayları, Jeff Landa'nın açıklamaları il haberin devamında!
PERFORMANS GÜNCELLEMELERİ
- Pencereli Tam Ekran modu, Tam Ekran moduna yakın bir gecikmeye sahip olacak şekilde iyileştirildi.
- Bu iyileştirmeler oyun içi arayüzle uyumlu şekilde çalışıyor fakat oyun penceresi üzerinde başka bir programın penceresi açık olduğunda bu iyileştirmeden verimli şekilde faydalanamazsınız.
- Sorunu tespit etmemize yardımcı olan @MyNameIsMJP ve @SheriefFYI'a teşekkürler!
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SOSYAL GÜNCELLEMELER
- AFK Tespit Sistemi İyileştirmesi
- Oyuna katılmamaya yönelik davranışları tespit etme yöntemleri geliştirildi.
- Ajan Seçim Ekranında Raporlama
- Ajan seçim ekranında raporlamayla ilgili bir kafa karışıklığı olmuş galiba. Unutmayın, oyun öncesinde oyuncuların üstüne sağ tıklayarak onları olumsuz davranışları için rapor edebilirsiniz!
HATALAR
Kozmetik
- Spectrum Z logosunun etrafındaki parıltı efektinin Bulldog silahı özelindeki ikinci inceleme animasyonu sırasında tetiğin hemen yanında görünmesi sorunu çözüldü.
Ajanlar
- Killjoy'un Sage tarafından yeniden canlandırıldıktan sonra yerdeki Alarm Botu ve taretlerini yerden alamamasıyla ilgili sorun çözüldü.
BİLİNEN SORUNLAR:
Espor Özellikleri
Mermi takibi şu anda gözlemci takibi sırasında hatalı görünüyor.
Şu anda bunu çözmek için çalışıyoruz fakat 4.02 Yaması'na yetişmeyecek. Sabrınız için çok teşekkür ederiz!
Kaynak: https://playvalorant.com/tr-tr/news/game-updates/valorant-4-02-yama-notlari/
Kaynak: EsporGazetesi.com