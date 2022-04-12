VALORANT 4.07 yama notları yayınlandı - Son Dakika
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VALORANT 4.07 yama notları yayınlandı

13.04.2022 08:51

VALORANT'ın yeni güncellemesi 4.07 bugün yayınlandı! Detayları yazımızda.

SUNUCU GÜNCELLEMELERİ

  • Latin Amerika'ya yeni bir sunucu grubu eklendi. Bunun bölgedeki gecikmelere çare olacağını düşünüyoruz.
  • 4.07 Yaması oyuna girer girmez sunucular açılacak!

SİLAH GÜNCELLEMELERİ

  • Bulldog ve Stinger silahlarıyla yakınlaştırarak nişan alındığında artık ateş etme girdileri gecikmeli olarak uygulanacak.
  • Silahınızı göz hizasına getirmeden önce seri ateş modundaki isabetlilik iyileştirmelerinden faydalanmanıza engel olacak.
  • Çatışmanın ortasında verilmesi gereken seri atış moduna geçme kararını biraz daha önemli kılacak.
  • Tam otomatik veya nişansız atış modlarında hala anında ateş etmeye başlayabileceksiniz.
  • Yeteneklerle gelen silahlar* artık mevcut eylemden sonra kuşanılmak üzere kuşanma sırasına eklenebilecek.
  • *Bu gruptaki silahlara şunlar dahil: Chamber'ın silahları; Neon, Jett ve Raze'in ulti yetenekleri.

AJAN GÜNCELLEMELERİ

  • Biz hataların peşine düşmüşken ajanlar da kendi hedeflerinin peşinden koştular. Neler yaptıklarını öğrenmek için Poligon'a bir uğrayın.

MAĞAZA GÜNCELLEMELERİ

  • VP satın alma sayfası artık saniyeler içinde yükleniyor olmalı (önceden bazı durumlarda yüklenmesi otuz saniyeyi aşabiliyordu).
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SOSYAL GÜNCELLEMELER

  • Rotasyondaki oyun modları için değişik AFK davranışlarını tespit edecek farklı sistemler ekledik.
  • VALORANT'ta ayrıştırıcı davranışlara asla göz yummadığımızı hatırlatalım. Bu gibi davranışların varlığından haberdar edildiğimizde yaşanan olayları tek tek inceleyecek ve uygun cezayı ona göre belirleyeceğiz. Ayrıca Davranış Kuralları'mızı güncelleyerek daha belirleyici ifadeler kullanacak ve yanlış yorumlanması ihtimalini ortadan kaldıracağız. - Sosyal Dinamikler ve Oyuncu Dinamikleri Ekibi

HATALAR

Ajanlar

  • Yoru'nun ultisinin hemen sonunda halatlarla istemediğimiz bir şekilde etkileşime girerek silahını anında kullanabilmesine imkan tanıyan bir hata giderildi.
  • Yetenekleri odaklayarak Spike'ı imha etmeyi mümkün kılan bir hata giderildi.
  • Skye'ın İzsürenler'i eskiden olduğu gibi Ascent'teki yıkılabilir kapıları kırabilecek.

Sosyal

  • İletişim kısıtlaması cezası alan oyuncuların takım sesli sohbetini dinleyebilmesine engel olan bir hata giderildi.
  • Oyuncuların uzaklaştırıldıktan hemen sonra oyundan çıkarılmasına engel olan bir hata giderildi.

Rekabet Modu

  • Performans bonuslarının yanlış zamanlarda görünmesine sebep olan bir hata giderildi.

Oynanış Sistemleri

  • Spike'ı yerleştirmek için "Spike'ı Kullan" düğmesine bir anlığına basıldığında son kuşanılan silah yerine Spike'ın kuşanılmasına sebep olan bir hata giderildi.
VALORANT 4.07 yama notları yayınlandı
Kaynak: EsporGazetesi.com
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Son Dakika Gamegar VALORANT 4.07 yama notları yayınlandı - Son Dakika


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