VALORANT 5. Bölüm 1. Kısım Hakkında Bildiklerimiz: Yeni Harita Pearl ve Battlepass - Son Dakika
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VALORANT 5. Bölüm 1. Kısım Hakkında Bildiklerimiz: Yeni Harita Pearl ve Battlepass

17.06.2022 01:21
VALORANT 5. Bölüm 1. Kısım Hakkında Bildiklerimiz: Yeni Harita Pearl ve Battlepass

Riot Games'in popüler oyunu VALORANT severlerin merakla beklediği yeni sezon hakkında bilgiler ortaya çıkmaya başladı. İşte detaylar;

VALORANT oyuncularının merakla beklediği yeni sezon VALORANT 5. Bölüm 1. Kısım hakkında sızıntılar yayınlanmaya başladı, hatta Riot Games sızıntılara dayanamayıp yeni harita Pearl'ın tanıtım videosunu paylaştı.

Yeni Valorant Haritası Pearl Tanıtımı

Valorant 5. Bölüm 1. Kısım Savaş Bileti ve Yeni Silah Seti

Paylaşılan sızıntılara göre yeni savaş biletinden yalnızca bıçağı biliyoruz. Adı henüz paylaşılmamış olsa da görüntüsü şimdiden oyuncuları memnun etmişe benziyor.

VALORANT 5. Bölüm 1. Kısım Hakkında Bildiklerimiz: Yeni Harita Pearl ve Battlepass

Yeni Silah Seti: Prelude to Chaos

Yeni silah setinde Operator, Vandal, Stinger, Shorty ve Yakın Dövüş Bıçağı bulunuyor. Ancak paket oyuncuları ikiye ayırmış durumda, kaos temalı silah seti beğenildiği kadar da eleştiriliyor.

VALORANT 5. Bölüm 1. Kısım Hakkında Bildiklerimiz: Yeni Harita Pearl ve Battlepass

Sızdırılan görüntülere ve yayınlanan resmi harita tanıtımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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Kaynak: Tekmoloji

Riot Games, Valorant, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji VALORANT 5. Bölüm 1. Kısım Hakkında Bildiklerimiz: Yeni Harita Pearl ve Battlepass - Son Dakika

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