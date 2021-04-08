VALORANT'a Ajan Yasaklama sistemi geliyor mu?

Valorant'ta ajan sayısının az olmasından dolayı yasaklama sistemi gelip gelmeyeceği birçok oyuncu tarafından merak ediliyor.

Valorant neredeyse bir yıl önce piyasaya çıktığında, her oyuncunun oynayabileceği 10 ajan mevcuttu. İlk yıllık süreç boyunca oyuna beş yeni karakter eklendi.

Oyuna gelen her yeni ajandan sonra akıllara gelen en büyük soru, ajan yasaklama sisteminin ne zaman geleceği olmuştu. Cevabı merakla beklenen soruya yanıt, Riot Games oyun tasarımcısı Nicholas Wu Smith tarafından geldi.

Oyun Tasarımcısı Nicholas Wu Smith, 6 Nisan'daki Twitch yayını sırasında sorulan soruda; "Oyunda kaç ajan olduğu zaman yasaklama sisteminin geleceğini düşünüyorsunuz?"

Nicholas Wu Smith soruya "Belki 30'a yakın," diye yanıt verdi.

Wu Smith'in verdiği cevabı göz önüne alırsak, ajan yasaklanması sisteminin gelmesi için en az üç ila dört yıl gibi tahmini sürenin geçmesi gerekiyor.

Nicholas Wu Smith resmi Twitter hesabından Ajan yasaklama sistemi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda; "Ekiple karakter yasaklama seçiminin nasıl yapılması gerektiği hakkında konuşurken heyecan duydum ama açıklığa kavuşturmak gerekirse bu benim kişisel fikrimdi. Ekibin bu konu hakkında henüz bir fikri yok" sözlerine yer verdi.

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