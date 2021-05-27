VALORANT'a Pride etkinliği ile birlikte Pride Kartları geliyor! - Son Dakika
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VALORANT'a Pride etkinliği ile birlikte Pride Kartları geliyor!

27.05.2021 11:00
VALORANT'a Pride etkinliği ile birlikte Pride Kartları geliyor!

VALORANT'a "Gururlu Oyuncu Kartları" geliyor.

VALORANT Pride kartları geliyor! Riot Games daha önce LoL, LoR ve TFT oyunlarında kutladığı Pride etkinliğini VALORANT'a getiriyor.

VALORANT Pride etkinliği hakkında şu ana kadar bilinenler:

  • Şu an İzlanda'da gerçekleşen Masters 2 etkinliğini kutlamak ve dışlanmış cinsiyetleri desteklemek için VALORANT'a Pride kartları geliyor.
  • 30 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Büyük Masters 2 Final'ini izleyen kullanıcılar Prime VALORANT Kart eşyasına sahip olabilecekler.
  • Dağıtılacak kodlar Pride ayı olan 3 Haziran 2021 tarihinde kullanılabilir olacak.

Valorant Champions Tour Masters 2 etkinliğini anmak için, kullanım kodları finalleri izleyen tüm oyunculara verilecek. Etkinlik 30 Mayıs'ta yapılacak. Kod ayrıca Riot Games'in sosyal medya hesaplarında da paylaşılacak. Oyuncuların toplayabileceği kartlar:

VALORANT'a Pride etkinliği ile birlikte Pride Kartları geliyor!
  • Kart 1: Gökkuşağı
  • Kart 2: Pamuk Şeker
  • Kart 3: Birincil
  • Kart 4: Galaktik
  • Kart 5: Gün Batımı
  • Kart 6: Alacakaranlık
  • Kart 7: Şerbet

Valorant'ın Onur Kartları yakın zamanda Valorant veri madencisi "RumbleMike" tarafından keşfedildi. "Gururlu Oyuncu Kartları" olarak adlandırılan yepyeni bir oyuncu kartları seti kullanıma sunulacak ve sızdırılan bilgilere göre sadece sınırlı bir süre için mevcut olacak. Kod kullanımı, bu yıl Onur Ayı ile aynı zamana denk gelen 3 Haziran'da aktif edilebilecek.

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Riot Games, Valorant, İzlanda, Pride, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar VALORANT'a Pride etkinliği ile birlikte Pride Kartları geliyor! - Son Dakika


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