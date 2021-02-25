'Valorant'a Sor – 24 Şubat' yayında

Riot Games'in düzenli olarak yaptığı, soru cevap etkinliği olan 'Valorant'a Sor' yayınlandı. Riot Games geliştirici ekibinin, topluluğun sorularını cevapladığı etkinlikte, ilk soru Rekabet Tasarımcısı Jon Walker, Yapımcı Ian Fielding ve Strateji Danışmanı Lea Hughes tarafından cevaplanmış. İkinci soru ise Silah Tasarımcısı Nicholas Smith ve Mod Mühendisi/Tasarımcısı Kyle Leach tarafından cevaplanmış. Sorular ve cevaplar şu şekilde:

Soru:

Sıradan çıkan oyuncular için getirmeyi planladığınız kademe puanı cezalarının ardındaki sebebi açıklamanız mümkün mü? Bazen sıradan çıkmak için çok haklı sebeplerim oluyor ve bundan dolayı kademe puanı kaybetmemem gerektiğini düşünüyorum.

Cevap:

Kademe puanı azaltma cezasının az puan kaybedilse dahi üzücü olduğunun farkındayız. Bu yüzden, bu sistemin çalışma şekli ve hayata geçirilme sebebini tüm açıklığıyla masaya yatırmak istiyoruz. Öncelikle, bu cezalar düzenli olarak sıradan çıkan oyuncuları hedef alıyor ve arada bir sıradan çıkan oyuncuları mümkün olan en hafif şekilde etkiliyor. Kademe puanını az miktarda (3 puan) azaltmanın, sık sık sıradan çıkan oyuncuları bu davranışlarından uzaklaştırmak için yeterli olacağını, arada bir sıradan çıkan oyuncular içinse aşırı bir ceza olmayacağına inanıyoruz. Ayrıca, bu cezalar MMR düzeyinize etki etmeyeceği için kısa süre içinde kademe puanınızı geri kazanarak bulunduğunuz konuma geri dönebileceksiniz. Fakat sıradan çıkma cezaları, bu durumun devam etmesi halinde katlanarak artacak. Böylece bunu alışkanlık haline getirenler için can sıkıcı hale gelecek.

Referans olması açısından paylaşmak gerekirse, sıradan çıkma davranışının %50'sinden fazlası aslında oyuncuların %2'sinden daha azı tarafından yapılıyor. Yani oyuncuların çok büyük bir kısmı (o da olursa) ancak arada bir sıradan çıkıyor. Bu davranışı sık tekrarlayan oyuncuları hedeflememiz, karşılaşmalarınızda denk geldiğiniz sıradan çıkan oyuncu oranına önemli ölçüde etki edecektir.

Her şey bir yana, sıradan çıkmanın çok rahatsız edici durumlardan (toksik takım arkadaşları gibi) kaçmak için önemli bir araç olduğunun da farkındayız. Sıradan kaçma davranışının çok büyük bir kısmı, rekabet deneyimini kendi lehine etkilemek isteyen oyuncular tarafından yapılıyor olsa da bu kaçış yöntemini elinizden tamamen almak istemedik. Bu yüzden, sistemimiz bunu alışkanlık haline getirmeyen oyuncuları affedici özelliğe sahip.

Son bir not daha eklemek istiyoruz. Bu sistemi hayata geçirdikten sonra çok yakından takip etmeyi sürdüreceğiz (2.05 Yaması'nı hedefliyoruz). Sıradan çıkanları yeterince yakalayamamak veya kötü niyetli olmayan oyuncuları sertçe cezalandırmak gibi istemediğimiz sonuçlarla karşılaşırsak sistem üzerinde düzenlemeler yapacağız. Tüm olay bu aslında. Değişiklik yaptıkça sizi haberdar etmeyi sürdüreceğiz.

Soru:

Geliştiriciler bıçak isabetini tespit eden sistemi ne zaman daha tutarlı hale getirecek? Tırmanış moduyla birlikte eksik kalan bazı yanları ortaya çıktı.

Cevap:

Bıçağımız internet ortamında caps'lere konu oluyor. Oyuncular bıçağı varlıklarından habersiz rakipleri alt etme isteğini tatmin etmek için kullanıyor veya cephaneleri kalmadığı noktada başvurulacak son araç olarak görüyor. Fakat bunların dışındaki durumlarda nadiren iyi (veya güvenilir) bir seçim.

Sabit, sezgilere bağlı olmayan ve çok kısa süre içinde hamle yapılabilecek bir isabet alanı var. Saldırı animasyonu aksini hissettirirken aslında bıçağın hasar vermediğini görmek can sıkıcı ve kafa karıştırıcı olabiliyor. Bunlar geliştirmek istediğimiz şeyler fakat diğer silahlarla ilgili denge sorunları genellikle öncelik sıralamamızda daha yukarıda. Çünkü bıçak, çatışma modelimizde kritik bir role sahip değil. Bizce bıçak hiçbir çatışmada en iyi seçim olmamalı. Fakat isabetliliğini daha tatmin edici hale getirerek ve güvenirliğini arttırarak bazı durumlarda kullanılabilir (ama gerekli olmayan) bir silah haline getirmek istiyoruz.

Tırmanış moduna gelirsek, son turda işleri biraz daha kızıştırmak için modu çıkarmadan önce bıçağın üstünden bir kez daha geçmek istiyorduk fakat nihayetinde yeterli zamanımız kalmadı ve buna özellikle eğilseydik modu çok geç çıkaracaktık. Bu yüzden, "BÜYÜK BIÇAK" silahını moda ekledik. Yaptığımız hız/sıçrama takviyesi, daha uzun bir menzil ve daha fazla hasar düzenlemelerinin bu turu çok iyi olmasa da en azından katlanılabilir kılacağını düşündük. İleride bu konuya geri dönerek bıçağı mercek altına yatırmayı ve ona hak ettiği özeni göstermeyi umuyoruz. Bu yapmak için en doğru zamanı seçmemiz gerekiyor sadece.

Kaynak: playvalorant.com/tr-tr/news/dev/valorant-a-sor-24-subat/