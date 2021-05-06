VALORANT'a Sor'un yeni makalesinde "Smurf" hesapların tespitine değinildi - Son Dakika

VALORANT'a Sor'un yeni makalesinde son zamanlarda VALORANT oyuncularının çokça sitem ettiği "Smurf" yani ikincil hesaplarla ilgili gelişmeler paylaşıldı.

"Karşılaşmalarda bazen yazı tura atıyormuşum gibi hissediyorum. Sanki benim kadememe ait olmayan oyuncularla oynuyor gibiyim. İkincil hesaplar çok yaygın mı?"

VALORANT oyununda rekabetçi olarak belirli sayıda maç oynadıysanız karşı takıma gelen "Smurf" oyuncuyu daha tabanca raundunda anlayabilir hale geliyorsunuz. Hele bu smurf oyuncu Jett, Reyna veya Raze gibi takımına liderlik edebilen ve "side"ları açabilen karakterleri oynuyorsa bazen tek yapabildiğiniz kaderinize razı olmak olabiliyor.

Riot, bu konunun ne kadar hassas olduğunun farkında fakat ikincil hesap kullanan oyuncuların tespit edilmesinin de kolay olmadığını söylüyor.

VALORANT'ın geliştirici ekibi makalede, ikincil hesap kullanımının iki türlü olduğunu bazılarının kötü niyetle, bazılarının ise arkadaşları ile oyun oynamak için ikincil bir hesap açtığına değiniyor. Bu iki gurup arasındaki farkın nasıl belirleneceği ve ne gibi cezalar verileceği ise şu anlık net değil.

Ekip şu anda yanıtlanmaya çalışılan soruları şu şekilde niteledi:

Sistemlerimizdeki ikincil hesapları nasıl tespit edebiliriz ve oyuncular bu hesaplarla ne sıklıkla karşılaşıyor?

Oyuncular neden ikincil hesaplar açıyor?

Oyuncuları ikincil hesap açmaya yönelten, karşılayamadığımız bir ihtiyaç mı var?

İkincil hesaplarla mücadele için ne gibi değişiklikler yapmalıyız?

"İkincil Hesapları Cezalandırırken Diğer Sistemleri Bozmak İstemiyoruz"

Kötü amaçlar için ikincil hesap oluşturan kişileri cezalandırırken diğer sistmeleri bozmak istemediklerini söyleyen geliştirici ekibi şu anda bu sorunun üzerine yoğunlaştıklarını söyledi.

Makalede oyuncuların ikincil bir hesap açmamasının yolunun VALORANT'ı daha erişilebilir kılmak olduğunu ve bu çözümlerin bulunmasıyla ancak o zaman ikincil hesap kullanımlarına sert cezalar verilebileceği söylendi. "Smurf" konusunun, Rekabet Ekibi'nin odaklandığı temel sorunlardan biri olduğunu söyleyen geliştirici ekibi şu an bu problemin incelenmesi aşamasında olduklarını söyledi.

İkincil hesap konusu açılmışken "şişirilmiş hesaplar" konusuna da değinen geliştirici ekibi bulgularına göre iddia edilen kadar çok sayıda şişirilmiş hesap olmadığını açıkladı. Ancak ne kadar az sayıda olsa da bu sorunun azımsanmadığını veya göz ardı edilmediğini de yazıya not olarak düştü.

Oyun tekrarlarını izleme sistemiyle ilgili bir gelişme var mı?

"VALORANT oyun tekrarı sistemiyle ilgili birden fazla dahili ekibin kendi arasındaki toplantıları devam ediyor. Şu anda sizinle paylaşabileceğimiz herhangi bir şey olmasa da bu toplantılarda ciddi aşama kaydedildiğini ve yakında hepinizle güzel gelişmeler paylaşacağımızı bilin istedik. : )"

Yazılım Mühendisi Brandon Wang

Rekabetçi oyunların büyük çoğunluğunda yer alan geçmiş maçların tekrarının izlenebilmesi konusu da VALORANT geliştiricilerinin gündeminde. Kendini geliştirmek isteyen oyuncular geçmiş maçlarını tekrar izleyerek nerelerde hata yaptığını görmek isteyebiliyorlar. Açıklamaya göre yakın zamanda bu konuyla ilgili daha çok bilgi verileceğe benziyor.

Yazıyı Riot'un sitesinden okumak isterseniz buraya .

İlginizi Çekebilir