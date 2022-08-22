VALORANT Ajan Repliklerini Ne Kadar Biliyorsun? – 2 - Son Dakika
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VALORANT Ajan Repliklerini Ne Kadar Biliyorsun? – 2

22.08.2022 19:50
VALORANT Ajan Repliklerini Ne Kadar Biliyorsun? – 2

Valorant ajanlarının repliklerinden kaç tanesini doğru tamamlayabileceksiniz?

VALORANT Ajan Repliklerini Ne Kadar Biliyorsun? – 2

VALORANT'ın ikinci yılını geride bırakırken yeni eklenen ajanlar ile birlikte, kaç ajanın oyun içi repliğini doğru tahmin edebilirsiniz? Eğer daha önce testi yapmadıysanız, ilk VALORANT Ajan Replikleri testimize de göz atabilirsiniz'

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Kaynak: EsporGazetesi.com

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Son Dakika Gamegar VALORANT Ajan Repliklerini Ne Kadar Biliyorsun? – 2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: VALORANT Ajan Repliklerini Ne Kadar Biliyorsun? – 2 - Son Dakika
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