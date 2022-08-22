VALORANT'ın ikinci yılını geride bırakırken yeni eklenen ajanlar ile birlikte, kaç ajanın oyun içi repliğini doğru tahmin edebilirsiniz? Eğer daha önce testi yapmadıysanız, ilk VALORANT Ajan Replikleri testimize de göz atabilirsiniz'

Kaynak: EsporGazetesi.com

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Son Dakika › Gamegar › VALORANT Ajan Repliklerini Ne Kadar Biliyorsun? – 2 - Son Dakika

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