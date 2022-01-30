VALORANT Alt-Tab problemi

VALORANT geliştiricileri, oyuncuların ping sorunları ve FPS düşüşleri yaşamasına neden olan yeni bir hata fark etti. Geliştiriciler, oyuncuları bir süre "Alt -Tab" atmaktan kaçınmaları konusunda uyardı. Riot, oyunun "netcode"una (istemci-sunucu arasındaki bağlantıyı sağlayan kodlama) bağlı bu sorunu çözmek için bir düzeltme üzerinde çalıştıklarını da ekledi.

Neredeyse hepimiz, düşünmeden "Alt-Tab" atıyoruz. Ancak bu, VALORANT oyun performansınızı etkiliyor olabilir. Reddit kullanıcısı QuillnLegend, paylaştığı videoda "Alt-Tab" attıktan sonra oyun içerisinde yaşadığı sıkıntıları gösterdi. Oyuncunun 27 ms ile başladığı atış poligonu, "Alt-Tab" atmasının ardından neredeyse 160 ms artıyor, ve bu VALORANT gibi bir FPS oyunu için oldukça sıkıntılı bir hata.

Eğer siz de zaman zaman oyun içerisinde FPS'inizde ve ms'inizde tutarsızlıklar/oyunun verdiği hissiyatta farklılıklar hissettiyseniz, sebebi "Alt-Tab" atmış olmanız olabilir.

QuillnLegend'in paylaştığı klip, hem Reddit kullanıcıları hem de VALORANT geliştiricileri tarafından ilgi gördü. Paylaşım, ayrıca VALORANT geliştiricilerinden Brandon "mochimisu" Wang'in de dikkatini çekti. Geliştirici, netcode ile ilgili bir sıkıntı olduğunu zaten düşündüklerini, ve "Alt-Tab" atmanın bunu tetikliyor olabileceğini dile getirdi:

"Vay, bu hatayı bildirdiğin için teşekkürler. Şu anda, herkesin oyundan oyuna hissettiği tutarsızlıklara neden olan genel hataları araştırmaya çalışıyoruz.

Alt-Tab atmak, netcode'da hataya neden olduğunu düşündüğümüz ve zaten araştırmakta olduğumuz birkaç potansiyel tetikleyici arasında. Ancak bu paylaştığın video, netcode'a bağlı olarak yaşanan, oyunun zaman zaman farklı hissettirmesine neden olan hatanın direkt bir nedeni/açıklaması olabilir. Tabii ki diğer potansiyel nedenleri de inceleceğiz, ancak paylaştığın klip hatanın çözümünü bulacağımıza dair olan umutlarımı arttırdı. Artık potansiyel bir tetikleyici bulduğumuza göre hataya karşı daha hızlı bir çözüm bulabiliriz.

Kalite Kontrol ekibimizi, bu konuda bize yardımcı olabilecek insanlar bulma konusunda görevlendirdik. Böylece birisi Alt-Tab attığında netcode'da nelerin olduğunu anlama konusunda yardım alacağız. Ayrıca sistemin hatalı olabileceğini düşündüğümüz kısımları da yeniden gözden geçiriyoruz. Henüz elimizde sizinle paylaşabileceğimiz kadar somut veriler yok, ancak bilin ki kesinlikle bu hatayı yakından inceliyoruz. Sonuçta, bu oyun için en önemli şeylerden biri."

Ayrıca bazı oyuncular, ping artışının yaşadıkları tek sorun olmadığını da dile getirdi. Birçok oyuncu, oyunda Alt-Tab attıktan sonra Nvidia sürücülerinin verdiği hatalar sonucu FPS düşüşü yaşadıklarını da rapor etti. Geliştiricilerin bu sorunu çözmek için bir süreye ihtiyaç duyacakları kesin. Ancak Reddit kullanıcısı QuillnLegend'ın Alt-Tab'daki sıkıntıya dikkat çekmesi, süreci hızlandırabilir. Siz siz olun, Riot hata ile ilgili bir güncelleme paylaşana kadar ölebildiğince az "Alt-Tab" atın!