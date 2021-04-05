VALORANT Challenger Türkiye 2. Aşama 1. Hafta Ana Etkinlik takvimi paylaşıldı! - Son Dakika
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VALORANT Challenger Türkiye 2. Aşama 1. Hafta Ana Etkinlik takvimi paylaşıldı!

06.04.2021 10:52
VALORANT Challenger Türkiye 2. Aşama 1. Hafta Ana Etkinlik takvimi paylaşıldı!

VCT 2. Aşamanın ilk haftası için ana etkinlik takvimi karşınızda!

VALORANT Challenger Türkiye 2. Aşama 1. Hafta ana etkinlik takvimi paylaşıldı. İkinci aşamada mücadele edecek takımların belirlenmesi ile yayın takvimi de Riot tarafından sosyal medyadan duyuruldu!

2. Aşamada mücadele edecek takımlar ise şöyle:

  • Futbolist
  • Oxygen Esports
  • Kafalar Esports
  • 1907 Fenerbahçe Espor
  • BBL Esports
  • More Esports
  • OtherSide Esports
  • Anatolia Esports

Turnuvaların sunucu kadrosunda ise ilk aşamadan aşina olduğumuz isimler yine yer alıyor!

1.Hafta, eleme maçları ile 6-7 Nisan saat 17.30'da başlayacak ve playoff turları da 8-9 Nisan'da devam edecek. Bu inanılmaz mücadeleyi kaçırmamak için VALORANT Espor Twitch kanalını takipte kalabilirsiniz!

Kaynak: Playerbros
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