VALORANT Challenger Türkiye 2. Aşama 1. Hafta ana etkinlik takvimi paylaşıldı. İkinci aşamada mücadele edecek takımların belirlenmesi ile yayın takvimi de Riot tarafından sosyal medyadan duyuruldu!

2. Aşamada mücadele edecek takımlar ise şöyle:

Futbolist

Oxygen Esports

Kafalar Esports

1907 Fenerbahçe Espor

BBL Esports

More Esports

OtherSide Esports

Anatolia Esports

Turnuvaların sunucu kadrosunda ise ilk aşamadan aşina olduğumuz isimler yine yer alıyor!

1.Hafta, eleme maçları ile 6-7 Nisan saat 17.30'da başlayacak ve playoff turları da 8-9 Nisan'da devam edecek. Bu inanılmaz mücadeleyi kaçırmamak için VALORANT Espor Twitch kanalını takipte kalabilirsiniz!