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VALORANT Challengers Breeze haritası rehberi oyuncular ile paylaşıldı! - Son Dakika

VALORANT Challengers Breeze haritası rehberi oyuncular ile paylaşıldı!

11.07.2021 16:40
VALORANT Challengers Breeze haritası rehberi oyuncular ile paylaşıldı!

VALORANT Challenger Breeze'in harita havuzuna eklendiğini rehber videosu ile kutladı!

Bildiğiniz gibi yeni haritalar ve ajanlar resmi turnuvalara hemen eklenmiyor, VALORANT Challengers Breeze rehberi ile daha çok Breeze oynansın istiyor olabilir mi? Dün VALORANT tarafından paylaşılan bir video ile "Yeni haritada nelere dikkat etmemiz gerekir? Hangi ajanlar oynanır? Hangi silahlar daha güçlü? " sorularının cevabı oyunculara verildi.

VALORANT Challengers Breeze haritası rehberi oyuncular ile paylaşıldı!

VALORANT Challenger yaptığı video ile Breeze'in harita havuzuna girdiğini de ayrıca kutladı.

Bildiğiniz gibi VCT aşama 3 Challenger 1 Türkiye maçlarında ilk defa Futbolist vs SuperMassive Blaze arasında oynanan bof 5 serisinin dördüncü maçında Breeze haritası seçildi. VALORANT paylaştığı video ile Breeze'in daha çok oynanmasını veya oyuncuların sevmesini istiyor olabilir.

Peki sizin bu harita hakkında düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorum yap kısmından yorumlarınızı yazabilirsiniz.

YORUMLAR
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Harita, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar VALORANT Challengers Breeze haritası rehberi oyuncular ile paylaşıldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: VALORANT Challengers Breeze haritası rehberi oyuncular ile paylaşıldı! - Son Dakika
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