VALORANT Challengers EMEA Playoff'larında final serisi başlıyor! - Son Dakika
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VALORANT Challengers EMEA Playoff'larında final serisi başlıyor!

02.05.2021 18:32
VALORANT Challengers EMEA Playoff'larında final serisi başlıyor!

VCT EMEA Playoff'larında Team Liquid vs Fnatic final serisi başlıyor!

Bu yılın en prestijli turnuvası VALORANT Challengers EMEA Playoff'larında final serisi başlıyor, takımlar İzlanda yolunda son bir seri için mücadele edecek. Team Liquid ile Fnatic arasında oynanacak seri, şu anda canlı yayınlarda başlamış durumda!

Dün oynanan yarı final serilerinden ilkinde temsilcimiz Oxygen Esports Team Liquid'e yenilerek maalesef playoff'lara ve İzlanda macerasına veda etmişti. Oxygen Esports'un da mağlubiyeti ile playoff'lardaki son Türk takım da turnuvaya veda etti.

EMEA Challengers Finalinde mücadele edecek takım kadrolarını aşağıda bulabilirsiniz. Canlı yayına gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.

  • Team Liquid (TL)
  • Jamppi
  • Kryptix
  • soulcas
  • L1NK
FNATIC (FNATIC)
  • Mistic
  • MAGNUM
  • Boaster
  • Derke
  • doma

İki takımında turnuvada öne çıkan oyuncuları ise ScreaM ve Derke oldu.

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Kaynak: Playerbros

İzlanda, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VALORANT Challengers EMEA Playoff'larında final serisi başlıyor! - Son Dakika

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