VALORANT Champions 2021 Hakkında Tüm Detaylar

VALORANT Champions 2021, VALORANT için dünyanın en iyi takımlarının katıldığı turnuvadır. Turnuvada Mehmet Yağız "cNed" İpek de yer alacak.

Valorant Champions 2021 Katılan Takımlar

Bazzi(Güney Kore)

Medusa(Güney Kore)

ade(Japonya)

Fisker(Japonya)

neth(Japonya)

Munchkin(Güney Kore)

Minty(Japonya)

X10 CRIT - SEA(Güneydoğu Asya) Circuit Points

Patiphan(Tayland)

Sushiboys(Tayland)

Crws(Tayland)

sScary(Tayland)

foxz(Tayland)

Team Secret - SEA(Güneydoğu Asya) Circuit Points

BORKUM(Filipinler)

JessieVash(Filipinler)

dispenser(Filipinler)

DubsteP(Filipinler)

Witz(Filipinler)

KRÜ Esports - LATAM(Latin Amerika) Circuit Points

NagZ(Şili)

keznit(Şili)

delz1k(Şili)

Klaus(Arjantin)

Mazino(Şili)

Team Liquid - EMEA(Avrupa) Last Chance

ScreaM(Belçika)

L1NK(İngiltere)

soulcas(İngiltere)

Jamppi(Finlandiya)

Nivera(Belçika)

Cloud9 Blue - NA(Kuzey Amerika) Last Chance

xeta(Güney Kore)

mitch(ABD)

vanity(ABD)

Xeppaa(ABD)

leaf(ABD)

FURIA - SA(Güney Amerika) Last Chance

xand(Brezilya)

Nozwerr(Arjantin)

Quick(Brezilya)

Khalil(Brezilya)

Mazin(Brezilya)

FULL SENSE - APAC(Asya-Pasifik) Last Chance

PTC(Tayland)

SuperBusS(Tayland)

clhAlalala(Tayland)

JhonOlsen(Tayland)

LAMMYSNAX(Tayland)

VALORANT Champions 2021'de yer alacak takımlar bu şekilde. Ülkemizi temsil eden bir takım bulunmuyor fakat Acend forması giyen Mehmet Yağız "cNed" İpek bizi en iyi şekilde temsil edecektir.

VALORANT CHAMPIONS 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR

Maçlar bugün yani 01.12.2021 tarihinde 17: 00'da Vision Strikers vs FULL SENSE maçı ile başlayacak.

İlk eleme aşaması maçlarının 08.12.2021'de bitmesi planlanıyor. Çeyrek final maçlarının 08.12.2021'de başlayıp 12.12.2021 tarihinde saat 20: 30'da final maçı ile sona ermesi planlanıyor.

Türk temsilcimiz cNed'in ilk maçı 03.12.2021 saat 17: 00'da Keyd Stars takımına karşı olacak.

VALORANT CHAMPIONS 2021 NASIL İZLENİR?

Aşağıdaki eklentiden veya Twitch.tv/valorant_esports_tr adresinden bütün maçları Türkçe olarak izleyebilirsiniz.