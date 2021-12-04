VALORANT Champions 2021 Hakkında Tüm Detaylar - Son Dakika
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VALORANT Champions 2021 Hakkında Tüm Detaylar

06.12.2021 08:07
VALORANT Champions 2021 Hakkında Tüm Detaylar

Valorant Champions 2021 heyecanı başlarken gelin nefeslerin tutulduğu turnuva hakkındaki tüm detaylara bir göz atalım.

VALORANT Champions 2021, VALORANT için dünyanın en iyi takımlarının katıldığı turnuvadır. Turnuvada Mehmet Yağız "cNed" İpek de yer alacak.

Valorant Champions 2021 Katılan Takımlar

  • Gambit Esports - Masters Berlin

  • d3ffo(Rusya)
  • nAts(Rusya)
  • Chronicle(Rusya)
  • Redgar(Rusya)
  • sheydos(Rusya)
  • Acend - EMEA(Avrupa) Circuit Points
  • zeek(Polonya)
  • starxo(Polonya)
  • cNed(Türkiye)
  • Kiles(Ukrayna)
  • BONECOLD(Finlandiya)
  • Fnatic - EMEA(Avrupa) Circuit Points
  • Boaster(İngiltere)
  • doma(Hırvatistan)
  • Mistic(İngiltere)
  • MAGNUM(Çek Cumhuriyeti)
  • Derke(Finlandiya)
  • Sentinels - NA(Kuzey Amerika) Circuit Points
  • TenZ(Kanada)
  • SicK(ABD)
  • ShahZaM(ABD)
  • zombs(ABD)
  • dpr(ABD)
  • Envy - NA(Kuzey Amerika) Circuit Points
  • crashies(ABD)
  • Victor(ABD)
  • Marved(Kanada)
  • FNS(Kanada)
  • yay(ABD)
  • Team Vikings - BR(Brezilya) Circuit Points
  • frz(Brezilya)
  • Sacy(Brezilya)
  • saadhak(Arjantin)
  • gtnziN(Brezilya)
  • sutecas(Brezilya)
  • Keyd Stars - BR(Brezilya) Circuit Points
  • murizzz(Brezilya)
  • JhoW(Brezilya)
  • mwzera(Brezilya)
  • v1xen(Brezilya)
  • heat(Brezilya)
  • Vision Strikers - KR(Güney Kore) Circuit Points
  • stax(Güney Kore)
  • Rb(Güney Kore)
  • k1Ng(Güney Kore)
  • Zest(Güney Kore)
  • Lakia(Güney Kore)
  • BuZz(Güney Kore)
  • Crazy Raccoon - JP(Japonya) Circuit Points
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  • Bazzi(Güney Kore)
  • Medusa(Güney Kore)
  • ade(Japonya)
  • Fisker(Japonya)
  • neth(Japonya)
  • Munchkin(Güney Kore)
  • Minty(Japonya)
  • X10 CRIT - SEA(Güneydoğu Asya) Circuit Points
  • Patiphan(Tayland)
  • Sushiboys(Tayland)
  • Crws(Tayland)
  • sScary(Tayland)
  • foxz(Tayland)
  • Team Secret - SEA(Güneydoğu Asya) Circuit Points
  • BORKUM(Filipinler)
  • JessieVash(Filipinler)
  • dispenser(Filipinler)
  • DubsteP(Filipinler)
  • Witz(Filipinler)
  • KRÜ Esports - LATAM(Latin Amerika) Circuit Points
  • NagZ(Şili)
  • keznit(Şili)
  • delz1k(Şili)
  • Klaus(Arjantin)
  • Mazino(Şili)
  • Team Liquid - EMEA(Avrupa) Last Chance
  • ScreaM(Belçika)
  • L1NK(İngiltere)
  • soulcas(İngiltere)
  • Jamppi(Finlandiya)
  • Nivera(Belçika)
  • Cloud9 Blue - NA(Kuzey Amerika) Last Chance
  • xeta(Güney Kore)
  • mitch(ABD)
  • vanity(ABD)
  • Xeppaa(ABD)
  • leaf(ABD)
  • FURIA - SA(Güney Amerika) Last Chance
  • xand(Brezilya)
  • Nozwerr(Arjantin)
  • Quick(Brezilya)
  • Khalil(Brezilya)
  • Mazin(Brezilya)
  • FULL SENSE - APAC(Asya-Pasifik) Last Chance
  • PTC(Tayland)
  • SuperBusS(Tayland)
  • clhAlalala(Tayland)
  • JhonOlsen(Tayland)
  • LAMMYSNAX(Tayland)
VALORANT Champions 2021 Hakkında Tüm Detaylar

VALORANT Champions 2021'de yer alacak takımlar bu şekilde. Ülkemizi temsil eden bir takım bulunmuyor fakat Acend forması giyen Mehmet Yağız "cNed" İpek bizi en iyi şekilde temsil edecektir.

VALORANT CHAMPIONS 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR

Maçlar bugün yani 01.12.2021 tarihinde 17: 00'da Vision Strikers vs FULL SENSE maçı ile başlayacak.

İlk eleme aşaması maçlarının 08.12.2021'de bitmesi planlanıyor. Çeyrek final maçlarının 08.12.2021'de başlayıp 12.12.2021 tarihinde saat 20: 30'da final maçı ile sona ermesi planlanıyor.

Türk temsilcimiz cNed'in ilk maçı 03.12.2021 saat 17: 00'da Keyd Stars takımına karşı olacak.

VALORANT CHAMPIONS 2021 NASIL İZLENİR?

Aşağıdaki eklentiden veya Twitch.tv/valorant_esports_tr adresinden bütün maçları Türkçe olarak izleyebilirsiniz.

Kaynak: SaveButonu
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Kuzey Amerika, Güney Amerika, Mehmet Yağız, Valorant, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VALORANT Champions 2021 Hakkında Tüm Detaylar - Son Dakika

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