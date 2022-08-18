VALORANT Champions grupları açıklandı

Ülkemizde gerçekleşecek en büyük espor etkinliklerinden biri olacak VALORANT Champions'a 1 aydan az bir süre kaldı. Başta VALORANT takipçileri olmak üzere bütün espor hayranlarının odağında olan VALORANT Champions 31 Ağustosta başlayacak. LCQ maçlarının tamamlanıp VALORANT Champions'a katılacak bütün takımların açıklanması ile birlikte turnuva hakkındaki detaylar da artıyor. Bugün yapılan paylaşımlar ile VALORANT Champions grup aşaması eşleşmeleri de ortaya çıkmış oldu.

31 Ağustosta başlayacak grup aşamasında 16 takım 4 farklı gruba ayrılacak. A, B, C ve D gruplarından en başarılı 2'şer takım turnavanın bir üst aşaması olan playofflara çıkmaya hak kazanacak. Birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olacak VALORANT Champions İstanbul'un grup aşaması karşılaşmaları ise aşağıdaki gibi olacak:

Paper Rex - Edward Gaming

Leviatan - Team Liquid

FPX - KRÜ

XSET- XERXIA

OpTic Gaming - BOOM Esports

Zeta Division - LOUD

DRX - FURIA

Fnatic - 100Thieves

Grup karşılaşmalarının açıklanması ile VALORANT espor hayranları da teori ve tahminlerine başladı. Özellikle bazı gruplarda çok güçlü eşleşmelerin yaşanması ve turnuvanın ilk aşamasından çok çekişmeli karşılaşmalar oynanacak olması bazı hayranlar tarafından oldukça beğenilirken bazı hayranlar ise konu hakkındaki hoşnutsuzluklarını paylaşımın altında belirtti.

Henüz bilet ve seyirci katılımı gibi bilgilerin paylaşılmadığı VALORANT Champions'ın seyircili karşılaşmalarının VALORANT Masters Kopenhag'da olduğu gibi turnuvanın son 3 gününde gerçekleşmesi bekleniyor. Konu hakkında resmi kanallardan açıklamalar yapıldıkça sizlerle paylaşıyor olacağız.