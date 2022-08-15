VALORANT Champions İstanbul'a katılacak takımlar belirlendi - Son Dakika

VALORANT Champions İstanbul'a katılacak takımlar belirlendi

VALORANT Champions İstanbul\'a katılacak takımlar belirlendi
Son Güncelleme: 16.08.2022 08:19

Son LCQ maçlarının da tamamlanması ile VALORANT Champions İstanbul biletini kapan bütün takımlar belirlendi!

Başta VALORANT hayranları ve takipçileri olmak üzere bütün espor dünyasının gözlerini diktiği etkinliklerden biri önümüzdeki ay İstanbul'da gerçekleşecek. Profesyonel VALORANT sahnesinde yılın en büyük etkinliği olan VALORANT Champions 2-18 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlar ile VALORANT hayranlarının karşısına çıkacak.

Dünyanın dört bir yanından espor takımları en iyi olduklarını kanıtlamak ve rakiplerini alt etmek için VALORANT Champions'ta yer almayı hedefliyor. 16 takımdan oluşacak VALORANT Champions için 10 takım yıl içerisinde oynanan karşılaşmalardan topladıkları puanlar ile turnuva biletini kapmıştı. Geriye kalan 6 takım ise Last Chance Qualifier (LCQ) adı verilen bölgesel turnuvalar ile belirlendi. Tüm bölgelerde LCQ maçlarının tamamlanması ile sonunda VALORANT Champions İstanbul'da yer alacak tüm ekipler belirlendi. İstanbul biletini kapan tüm takımların listesini aşağıda görebilirsiniz.

Henüz VALORANT Champions'ın gerçekleşeceği yer ve bilet bilgileri gibi detaylar Riot Games tarafından paylaşılmış değil. Seyirciye açık olarak gerçekleştirilecek etkinlik hakkında bu tarz detayların çok yakında paylaşılması bekleniyor. Konu hakkında detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşıyor olacağız.

VALORANT Champions İstanbul'a katılacak takımlar belirlendi
Kaynak: SaveButonu

İstanbul, Eylül, Asya, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VALORANT Champions İstanbul'a katılacak takımlar belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
20:26 İtirazda bulunmuşlarıdı! Tahkim Kurulu'ndan 1959 öncesi için Galatasaray'a ret
20:18 Diyanet'ten, Ali Erbaş hakkında iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında suç duyurusu
19:50 Anadolu Parsı doğada görüntülendi
19:25 Ali Koç, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine seçildi
19:08 Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! 2 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı
18:58 Yaşlı adamdan başörtülü kadınlara skandal sözler: Bu kadar kapanmanın alemi ne?
18:37 Tepkiler çığ gibi! Hande Baladın'ı tehdit eden kişinin tahliye edilmesine herkes aynı yorumu yapıyor
18:04 Fatura yine kabarık! PFDK Beşiktaş'a ceza yağdırdı
17:56 İskenderun'da annesini balkondan atmaya çalışan zanlı güçlükle ikna edildi
17:49 Sel felaketinin yaşandığı Yunanistan'da ordu devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 20:38:48. #1.12#
SON DAKİKA: VALORANT Champions İstanbul'a katılacak takımlar belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement