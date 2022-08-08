BBL maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta - Son Dakika
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BBL maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta

08.08.2022 14:08
BBL maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta

Valorant Champions Tour 2022'de gruplardan çıkamayan BBL Esports, şansını VCT 2022: EMEA Last Chance Qualifier'da (LCQ) arayacak. VCT: EMEA LCQ'de Team Liquid ile eşleşen BBL Esports'un maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta? Detayları haberimizde…

BBL Esports'un Team Liquid ile olan Valorant Champions Tour 2022 EMEA LCQ maçını izlemek isteyen hayranlar BBL maçının ne zaman olduğunu ve saat kaçta olduğunu araştırıyor. Peki, BBL maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta? İşte detaylar…

BBL TEAM LIQUID MAÇI NE ZAMAN?

BBL Esports'un Team Liquid ile olan VALORANT Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier maçı 8 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'da Twitch ve YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak.

BBL maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta
VCT: EMEA Last Chance

BBL GÜNCEL KADROSU

  • AsLanM4shadoW
  • aimDLL
  • QutionerX
  • Turko
  • CyderX
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BBL NEDİR?

BBL (BigBossLayf) Esports, şu anda İstanbul, Türkiye'de bulunan ve Temmuz 2020'de Ferit "wtcN" Karakaya, Kemalcan "Kendine Müzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk ve Okan "Oidemirel" Demirel tarafından kurulan bir Türk profesyonel espor organizasyonudur.

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BBL Esports, Valorant, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar BBL maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta - Son Dakika


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