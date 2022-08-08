BBL Esports'un Team Liquid ile olan Valorant Champions Tour 2022 EMEA LCQ maçını izlemek isteyen hayranlar BBL maçının ne zaman olduğunu ve saat kaçta olduğunu araştırıyor. Peki, BBL maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta? İşte detaylar…
BBL Esports'un Team Liquid ile olan VALORANT Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier maçı 8 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'da Twitch ve YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak.
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BBL (BigBossLayf) Esports, şu anda İstanbul, Türkiye'de bulunan ve Temmuz 2020'de Ferit "wtcN" Karakaya, Kemalcan "Kendine Müzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk ve Okan "Oidemirel" Demirel tarafından kurulan bir Türk profesyonel espor organizasyonudur.
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