Üye Girişi
Valorant çöktü mü? Sunucu durumu! Valorant İstanbul server çöktü son dakika! İstanbul serverı ve Dünya çapında sunucular yine çöktü - Son Dakika

Valorant çöktü mü? Sunucu durumu! Valorant İstanbul server çöktü son dakika! İstanbul serverı ve Dünya çapında sunucular yine çöktü

14.02.2022 20:48
Valorant çöktü mü? Sunucu durumu! Valorant İstanbul server çöktü son dakika! İstanbul serverı ve Dünya çapında sunucular yine çöktü

VALORANT çöktü mü? sorusunun yanıtı merak edildi. Riot Games'in dünyadaki en popüler FPS oyunlarından Valorant, gece yarısı bir anda tüm dünya genelinde çöktü. İstanbul sunucusu dahil olmak üzere oyuncular yaşanan bu teknik aksaklığa tepki gösterdi. Valorant'ın, dünya çapında yaşadığı büyük çöküş, Twitter'da gündem oldu. İşte, Valorant sunucu durumu!

VALORANT çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant dün dünya çapında beklenmedik bir çöküş yaşadı. VALORANT sunucuları bu gece saat 00: 00 sularında Dünya çapında ulaşılamaz duruma geldi. O an oyunda olan tüm oyuncuların bağlantısı koptu ve oyuna giriş yapamadılar. İşte, Valorant sunucu durumu!

VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?

Daha önce Riot Games KAY/O'nun gelişini haber vermek amacıyla sunucularını birkaç saatliğine kapatmıştı. Fakat bu seferki sunucu sorunu bambaşka bir seviyede oldu. Dünya'nın her yerinden oyuna bağlanan tüm oyuncuların bağlantısı bir anda koptu. Oyuncuların bağlantısı kopmasına rağmen sesli olarak takım arkadaşlarıyla konuşmaya devam edebildiler. Bir anda tüm sunucuların devre dışı kalmasıyla Twitter'da bu olay 1. sırada gündeme oturdu.

Valorant'ta sunucu hataları zaman zaman devam ediyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

HATALAR HENÜZ DEVAM EDİYOR

Şu an hala sunucular devre dışı durumda. VALORANT henüz Twitter'dan bir açıklama yapmadı. Sunucular devre dışı kaldığı anda eğer oyunda iseniz muhtemelen o oyun iptal edilecek ve puan kazanmayacak veya kaybetmeyeceksiniz. Bir gelişme olursa bu haberi güncelleyeceğiz.

Valorant çöktü mü? Sunucu durumu! Valorant İstanbul server çöktü son dakika! İstanbul serverı ve Dünya çapında sunucular yine çöktü

Valorant sunucularının çöktüğüne dair raporlar oluşturuluyor, ancak Riot Games Server Status'ten sunucuların çöktüğüne dair herhangi bir açıklama gelmedi.

YORUMLAR
500

Riot Games, Valorant, oyunlar, FPS, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Valorant çöktü mü? Sunucu durumu! Valorant İstanbul server çöktü son dakika! İstanbul serverı ve Dünya çapında sunucular yine çöktü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:30 3600 ek gösterge için Bakanlık ve sendika toplanıyor! Ayrıntıları belirlenen taslaklar konuşulacak
20:26 KDV'nin yüzden 1'e düşürülmesi pazar tezgahını etkiledi! İşte eski ve yeni fiyatlar
20:26 Pınar Gültekin davasında katil zanlısı Metin Avcı, mahkeme başkanının sorusuna verdiği cevapla kan dondurdu!
20:24 Hakkında soruşturma başlatılan sağlık çalışanı, evinde kafası çöp poşetine geçirilmiş olarak ölü bulundu
20:23 Taraftardan büyük destek! Uşak'tan gelen Kerem, Beşiktaş formasıyla bir ilk yaşayacak
20:22 Pavyon baskınına giden polise saldırmışlardı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
19:31 26 güzergaha radar koyuldu, kurallara uymayanları ceza bekliyor!
19:30 Süper Lig'de heyecanı yüksek karşılaşma! Beşiktaş'tan Adana Demirspor'a karşı şaşırtan ilk 11
19:28 Yayın ihalesiyle ilgili şaşırtan karar! TFF, teklif yapan kurumlara ek süre tanıdı
18:53 Mağazanın çocuk reyonunda genç kadına iğrenç taciz! Arsız sapık kendini tatmin etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 20:50:18. #1.11#
SON DAKİKA: Valorant çöktü mü? Sunucu durumu! Valorant İstanbul server çöktü son dakika! İstanbul serverı ve Dünya çapında sunucular yine çöktü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement