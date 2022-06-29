Valorant'dan oyuncuları hem sevindiren hem de kızdıran karar!

Valorant, bu yıl içerisinde günlük 1.5 milyon, aylık ise 15.7 milyon kullanıcı sayısına ulaşarak kendi rekorlarını kırmayı başardı. Aynı zamanda da dünyanın en popüler oyunları arasında girdi. Bu durumu koruyabilmek içinse çeşitli güncellemeler getirmeyi planlıyor.

Valorant artık oyun içi konuşmaları kayıt altına alacak!

Valorant, yeni gelecek güncelleme ile birlikte artık oyuncuların sesli sohbetlerini dinleyeceğini açıkladı. Zira oyun içerisinde yazılı bir şekilde yapılan paylaşımlarda nefret ve tacize karşı önlemler alınıyor olsa da sesli olarak sağlanamıyordu.

Bu güncellemenin 13 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı ve oyun içi sesli sohbetin kayıt altına alınmaya başlanacağı söylendi. Yani şimdilik işlem yapılmayacak. Ayrıca oyuncular arasında söylenen her şeyi oturup dinleyen insanlar olmayacak. Bunun yerine makine öğrenimi, yani yapay zeka kullanılacak.

Valorant şifre değiştirme nasıl yapılır?

Burada ise asıl amacın, makine öğrenimini kullanarak zorbalık ve nefretin ne olduğunu algılayan bir algoritma yapabilmek olduğu belirtiliyor. İşler planlandığı gibi giderse, bu yapay zekanın kullanımına da bu yıl içerisinde başlanacak.

Valorant minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 (Intel), Athlon 200 GE (AMD)

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: Intel HD Graphics 4000 ya da AMD Radeon R5 200

Ekran kartı belleği: 1 GB VRAM

Valorant önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4150 (Intel), Ryzen 3 1200 (AMD)

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 730 ya da AMD Radeon R7 240

Ekran kartı belleği: 1 GB VRAM

Valorant kaç GB?

Valorant şu an bilgisayarda 17 GB yer kaplıyor. Fakat zaman içerisinde yeni haritaları ve karakterleri içeren güncellemeler geldikçe bu sayı daha da yükselecektir. Dolayısıyla depolama alanınızdan 20-25 GB boyutunda bir yer ayırmanızda fayda olacaktır.

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