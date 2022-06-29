Valorant'dan oyuncuları hem sevindiren hem de kızdıran karar! - Son Dakika
Üye Girişi

Valorant'dan oyuncuları hem sevindiren hem de kızdıran karar!

29.06.2022 01:53
Valorant'dan oyuncuları hem sevindiren hem de kızdıran karar!

Valorant, yeni güncelleme ile birlikte nefret ve tacize karşı önlemler alacağını, bir yapay zekanın oyuncuları dinleyeceğini söyledi.

Valorant, bu yıl içerisinde günlük 1.5 milyon, aylık ise 15.7 milyon kullanıcı sayısına ulaşarak kendi rekorlarını kırmayı başardı. Aynı zamanda da dünyanın en popüler oyunları arasında girdi. Bu durumu koruyabilmek içinse çeşitli güncellemeler getirmeyi planlıyor.

Valorant artık oyun içi konuşmaları kayıt altına alacak!

Valorant, yeni gelecek güncelleme ile birlikte artık oyuncuların sesli sohbetlerini dinleyeceğini açıkladı. Zira oyun içerisinde yazılı bir şekilde yapılan paylaşımlarda nefret ve tacize karşı önlemler alınıyor olsa da sesli olarak sağlanamıyordu.

Valorant'dan oyuncuları hem sevindiren hem de kızdıran karar!

Bu güncellemenin 13 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı ve oyun içi sesli sohbetin kayıt altına alınmaya başlanacağı söylendi. Yani şimdilik işlem yapılmayacak. Ayrıca oyuncular arasında söylenen her şeyi oturup dinleyen insanlar olmayacak. Bunun yerine makine öğrenimi, yani yapay zeka kullanılacak.

Valorant şifre değiştirme nasıl yapılır?

Burada ise asıl amacın, makine öğrenimini kullanarak zorbalık ve nefretin ne olduğunu algılayan bir algoritma yapabilmek olduğu belirtiliyor. İşler planlandığı gibi giderse, bu yapay zekanın kullanımına da bu yıl içerisinde başlanacak.

Valorant minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 (Intel), Athlon 200 GE (AMD)

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: Intel HD Graphics 4000 ya da AMD Radeon R5 200

Ekran kartı belleği: 1 GB VRAM

Valorant önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4150 (Intel), Ryzen 3 1200 (AMD)

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 730 ya da AMD Radeon R7 240

Ekran kartı belleği: 1 GB VRAM

Valorant kaç GB?

Valorant şu an bilgisayarda 17 GB yer kaplıyor. Fakat zaman içerisinde yeni haritaları ve karakterleri içeren güncellemeler geldikçe bu sayı daha da yükselecektir. Dolayısıyla depolama alanınızdan 20-25 GB boyutunda bir yer ayırmanızda fayda olacaktır.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Intel'in 13. nesil işlemcisi tanıtılmadan karaborsaya düştü! Intel'in 13. nesil işlemcisi tanıtılmadan karaborsaya düştü!
Kaynak: Shiftdelete

Valorant, Intel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Valorant'dan oyuncuları hem sevindiren hem de kızdıran karar! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
01:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Cumhurbaşkanı ödeneğinin artmasına imkan sağlayan madde çıkarıldı
00:41 Gazeteci Nedim Şener'e Sedat Peker'den tehdit: Telefon görüşmesini yayınlamak zorunda kalacağım
00:37 Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü
00:21 Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor
00:17 Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı
00:14 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor
23:57 4'lü zirvede anlaşma sağlandı! İsveç ve Finlandiya'dan istenen teröristlerin isimleri tek tek açıklandı
23:42 Türkiye Madrid'deki görüşmede istediğini aldı! İşte 4'lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları
23:19 Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi
22:55 Kayseri'de kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 02:00:22. #1.13#
SON DAKİKA: Valorant'dan oyuncuları hem sevindiren hem de kızdıran karar! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement