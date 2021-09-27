Ekim ayı içerisinde tam 35 farklı kafede gerçekleştirilecek Valorant turnuvalarının kayıtları açıldı. 5 ana oyuncu, 3 de yedek oyuncu olmak üzere en fazla sekiz kişiyle katılım sağlayabileceğiniz turnuvaların kurallarına ulaşmak için Valorant Türkiye Discord sunucusuna katılmalısınız.
Kayıt formu: https://forms.gle/Y3298o8aJUfYhutZ7
Tarih aralığı: 2 - 24 Ekim
1.Takım: 5 adet VALORANT Sırt Çantası
2.Takım: 5 adet 100 TL'lik Hediye Çeki
3.Takım: 5 adet 75 TL'lik Hediye Çeki
4.Takım: 5 adet 50 TL'lik Hediye Çeki
Valorant kafe turnuvalarının düzenleneceği yerler:
Valorant Ekim ayı kafe turnuvaları İstanbul, Ankara, Bilecik, İzmir, Adana, Uşak, Kocaeli, Elazığ, Kırıkkale, Edirne, Kütahya, Malatya, Samsun, Bursa, Manisa, Gaziantep, Sivas, Denizli, Kahramanmaraş, Tokat, Balıkesir, Sakarya, Mersin ve Konya şehirlerinde düzenlenecek. Hangi kafelerde gerçekleştirileceğini buradan öğrenebilirsiniz.
02.10.2021 — 10.00 Game House Vip
09.10.2021 — 10.00 Çabas Espor Küçükçekmece
10.10.2021 — 10.00 Eksen GameCenter
16.10.2021 — 10.00 Yeny E-Spor Avcılar
17.10.2021 — 10.00 zoccos kadikoy
23.10.2021 — 10.00 uğurlu internet
03.10.2021 — 10.00 Lol250 Arena
24.10.2021 — 10.00 Meram
02.10.2021 — 10.00 E-zone
03.10.2021 — 10.00 Hürriyet Espor Arena
10.10.2021 — 10.00 Ekip internet Hürriyet
17.10.2021 — 10.00 Millennium İnternet
23.10.2021 — 10.00 Hedef Game Arena
Son Dakika › Gamegar › Valorant Ekim ayı kafe turnuvaları başlıyor! - Son Dakika