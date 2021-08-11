Avrupa'nın en büyük 12 takımının kıyasıya mücadele edeceği etkinlik Riot Games kanallarından yayınlanacak. Bu kanallara ek olarak ülkemizin ünlü Twitch yayıncıları ise bu maçları kendi kanallarından canlı olarak yayınlayacak. Bu maçları yayınlayacak yayıncılara göz attığımızda ise hemen hemen ortalama bir Twitch izleyicisinin tanıyabileceği isimler yer alıyor. Maçları yayınlayacak yayıncılar ise şu şekilde:
VALORANT EMEA Challengers Playoff maçları 12 Ağustos Perşembe yani yarın başlıyor.
Playerbros ekibi olarak bu turnuvada yer alacak 3 temsilcimize de başarılar dileriz!
Son Dakika › Gamegar › VALORANT EMEA Challengers Playoff maçlarını yayınlayacak yayıncılar belli oldu! - Son Dakika