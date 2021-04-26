VALORANT yeni kostüm paketi Forsaken sızdırıldı! - Son Dakika
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VALORANT yeni kostüm paketi Forsaken sızdırıldı!

VALORANT yeni kostüm paketi Forsaken sızdırıldı!

26.04.2021 10:45

VALORANT'ın yeni kostüm paketi Forsaken sızdırıldı!

Riot Games'in FPS oyunu VALORANT da en yeni kostüm paketi Forsaken sızdırıldı. Yeni kostüm paketinin görünüşleri ise nerdeyse tüm oyuncular tarafından beğenilmiş görünüyor. İşte yeni kaplama paketi!

VALORANT YENİ KOSTÜM FORSAKEN GELİYOR

Görünüşleri inanılmaz güzel görünen kostüm paketinin animasyonları da oyuncular tarafından merak edilir oldu. Kostüm paketi yeşil bir kabus gibi geliyor ve üzerindeki desenler oyunda çok daha güzel görünecektir.

Yeni kostüm paketinin ne zaman çıkacağı şu an için bilinmiyor ancak 3. kısımın oyuna eklenmesine az bir zaman kaldı. Yeni harita Breeze'in 3. kısımda geleceğini düşünürsek bu kostüm paketinin de 3. kısım da gelmesi muhtemel.

Kaynak: Playerbros
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Riot Games, FPS, Gamegar, Güncel, Son Dakika

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