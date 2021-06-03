Haziran Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek 2021? Pride kartları geliyor!

Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? sorusu son dönemlerin en çok oynanan oyunlarından olan Valorant oyuncuları tarafından merak ediliyor. Pek çok silah kaplaması ve kozmetiğin yer aldığı Gece Pazarı, sosyal medya hesaplarında duyuruldu!

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Gece Pazarı, sana özel rastgele 6 silah kaplamasından oluşan bir koleksiyon. Kaplamaları tıpkı Mağaza'dan alır gibi alabilirsin. Sana özel derken, gerçekten sadece sen alabiliyorsun! Kaplamaların hepsinin indirimde olması da bir diğer güzel haber. Tek yapman gereken, Gece Pazarı fırsatlarının üzerine tıklayıp sana hangi kaplamaların sunulduğunu açığa çıkarmak.

İSTEDİĞİM HERHANGİ BİR KAPLAMAYI ALABİLECEK MİYİM?

Tam değil. Gece Pazarı'nda beliren silah kaplamaları, bir önceki kısımdan daha önce çıkmış bir kısma ait olabilir. Yani 3. Kısım'da eriştiğin Gece.Pazarı'nda 1. Kısım içerikleri bulunur.

Özel, üstün ve ihtişamlı kaplamaların her biri Gece Pazarı'nda çıkabilir. Üstüne üstlük, yakın dövüş silahları için seçkin kaplamalar bile bulabilirsin!

Valorant silah görünümleri, beş farklı türe ayrılabilmektedir. Orijinal adları ile çeviri olmaksızın;

Select Edition

Deluxe Edition

Premium Edition

Ultra Edition

Exclusive Edition

olarak belirlenmiştir.

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK 2021?

İlk kez 1.14 yamasıyla oyunculara sunulan vitrin, sezonun bitimine 20-25 gün kala aktif hale geliyor. Gece Pazarı'nda teklifler her gün yenilenmez.

Valorant'ın 1. yıl dönümüne özel Valorant Gece Pazarı'nın 2 Haziran'da aktif olması bekleniyor.