VALORANT harita seçim sistemi - Son Dakika
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VALORANT harita seçim sistemi

25.02.2022 06:52
VALORANT harita seçim sistemi

Riot, VALORANT'ın harita seçim sistemi üzerinde çalıştığını duyurdu!

VALORANT'ta topluluğun sıkça dile getirdiği isteklerinden biri, benzer FPS oyunu CS: GO'daki gibi bir harita seçim sisteminin oyuna uyarlanması. VALORANT geliştiricileri ise, böyle bir sistem getirmeyi düşünmediklerini ancak harita sistemini değiştirmek adına farklı seçenekler denediklerini dile getirdi.

VALORANT harita havuzunun hızlı bir şekilde artması ile beraber oyuncular, CS: GO stili bir harita seçme sisteminin gelmesini istediklerini defalarca geliştiricilere ilettiler. Şimdilik 7 harita bulunan oyunda güncel olarak uygulanan harita sistemi "ağırlıklı rasgele" olarak tanımlanıyor (sistemin tanımı, haberin devamında VALORANT geliştiricisi EvrMoar'ın açıkladığı şekilde var), ancak bazı oyuncular bunun, her haritaya eşit bir dağılım vermediği kanısında.

Oyuncuların bazı haritalara diğerlerine kıyasla daha fazla denk gelmeleri, Riot'un güncel sistemini yeniden sorgulamalarına neden oldu. Twitter üzerinden, VALORANT geliştiricisi Jonathan "EvrMoar" Walker'ı tagleyerek yakınan bir oyuncu şunları söyledi:

"Icebox bu sezon harita havuzundan çıkarıldı mı? Ascent'te oynadığım 54 maç varken Icebox'ta sadece 18 maç oynamışım, ve diğer haritaların hepsinde en az 35 maç oynamışım. Icebox'u bu kadar az oynamış olmam, sistemde bir şeyler ters gidiyor olmadığı sürece mümkün olmamalı"

VALORANT harita seçim sistemi

VALORANT Ağırlıklı Rasgele Sistemi Nedir?

Oyuncuya yanıt, kısa bir süre sonra EvrMoar'ın kendisinden geldi. Geliştirici, oyunda güncel olarak kullanılan "ağırlıklı rasgele" harita sistemini açıkladı:

"Güncel oyun sistemimiz "ağırlıklı rasgele", diğer adıyla bilet sistemi. Bu sisteme göre bir haritayı oynadıktan sonra ardından sonraki lobinizde aynı haritayı oynama şansınız azaltılıyor. Şu an aktif olarak bu sistem üzerinde konuşuyoruz ve yeni fikirler deniyoruz."

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EvrMoar'ın açıklamasının ardından yanıt veren oyuncu geliştiriciye yeni sorular yöneltti:

"Cevabın için teşekkür ederim! Yani sistem sadece son oynadığım haritayı göze alıyor, ondan iki ya da üç harita öncesini değil? Eğer durum buysa bence aynı haritanın gelme olasılığının azaltılması yerine arka arkaya aynı haritanın gelmesi imkansız olmalı. VALORANT maçları uzun, aynı haritayı artarda oynamak eğlenceli değil"

Bunun üzerine EvrMoar, "ağırlıklı rasgele" sistemini daha detaylı açıkladı:

"Sistem, oynanan önceki maçlara bakıyor ve buna göre sonra oynayacağın bir kaç maça boyunca olasılığı azaltıyor. Sistemin sonraki kaç maçı etkilediğinden bahsetmek istemiyorum ama oynadığınız geçmiş maçların bir kısmına bakıp sonraki maçlarınızda bu haritaların gelme olasılığını azaltıyor"

Ardından EvrMoar, kendisine yöneltilen "Neden bize harita seçme şansı vermiyorsunuz? ya da maça girmeden önce harita için bir "kabul et" butonu eklemiyorsunuz "sorusuna da şu şekilde yanıt verdi:

"Oyuncuların 'Bind'da Altın'ım' ama 'Breeze'de Bronz'um' diyecekleri bir sistem yaratmak istemiyoruz. Bu hem sıra süresini arttırıyor hem de adil eşleştirmeyi/maç bulmayı azaltıyor. ya bir spor takımı "Rakip takımın stadyumunda oynamak istemiyorum" diyebiliyor olsaydı ya da bir golf oyuncusu belirli bir parkurda oynamayı reddetseydi?

Harita seçme sisteminde yaşanan başka bir sıkıntı da oyuncuların sevebilecekleri yeni bir haritayı öğrenmek için yeterli zamanı harcamaması oluyor Bir haritayı bilmemek oldukça kötü, ancak topluluk her zaman belirli bir haritadan kaçınırsa bu, oyundan eğlenceli bir haritanın çıkmasına neden olabilir. Bununla beraber bakalım gelecek bize neler getirecek, VALORANT hala genç bir oyun!"

VALORANT harita seçim sistemi

Riot'un oyunculardan gelen geribildirimi aktif olarak değerlendiriyor olması oldukça pozitif bir durum, ancak bunun oyuna yansımasını ne zaman göreceğimiz henüz belli değil. Topluluk içerisinde konuşulan bir başka öneri ise Riot'un League of Legends'ta uyguladığı şampiyon banlama sistemine benzer bir harita banlama sistemi. Eylül 2021'den beri maç sistemini geliştirmeye çalışan ekibin neler yağacağını merakla bekliyoruz.

SORU: Sizce "ağırlıklı rasgele" sistemi çalışıyor mu? 'Ne çok … oynadık" dediğiniz bir harita var mı?

YORUMLAR
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Kaynak: EsporGazetesi.com

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Son Dakika Gamegar VALORANT harita seçim sistemi - Son Dakika

Bu haber EsporGazetesi.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. EsporGazetesi.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı EsporGazetesi.com kurumudur.

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