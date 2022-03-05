VALORANT harita seçim sistemini değiştirdi!

Riot, önceki haberimizde de aktardığımız üzere, topluluğun geri bildirimi üzerine VALORANT için yeni harita seçim sistemleri deniyordu. Riot, 4.04 Yama Notları'nda Latin Amerika Bölgesi'nde denemeye başlayacağı yeni harita seçim sistemini tanıtmıştı: belirleyici harita sistemi. Geliştiriciler, sistemin sorunsuz işlediği kanısına vardıktan sonra 4 Mart'ta sistemi kalan diğer bölgelere de dağıtıldı.

Belirleyici harita sistemi'nin amacı oyuncuların karşılaştığı harita çeşitliliğini arttırmak olarak açıklandı. Yeni sistemi detaylı incelemeden önce VALORANT'ın eski harita sistemi olan ağırlıklı rasgele sistemine tekrar bakalım.

Eski Sistem: Ağırlıklı Rasgele Harita Seçim Sistemi

VALORANT geliştiricisi Jonathan "EvrMoar" Walker -açıklaması çok net olmasa da- ağırlıklı rasgele sistemini şu şekilde tanımlıyor:

"Sistem, bir haritayı oynamanızın ardından sonraki lobinizde aynı haritayı oynama şansınız azaltılıyor. Ağırlıklı rasgele sistemi, oynanan önceki maçlara bakıyor ve buna göre, sonra oynayacağın bir kaç maça boyunca olasılığı azaltıyor."

Eski sistemin önceki kaç maça baktığı, sonraki kaç maçı etkilediği ve aynı haritanın gelme olasılığının ne kadar azalttığı gibi bilgiler bilinmiyordu, ve bazı oyuncular birçok kez üst üste aynı haritanın gelmesinden oldukça şikayetçiydi. Yeni sistemde ise art arda aynı haritayı oynama şansınız büyük oranda düşürüldü.

Yeni Sistem: Belirleyici Harita Seçim Sistemi

Belirleyici harita seçim sistemi, karşılaşma için oyuncular seçildikten sonra harita seçerken üç kurala uyacak.

Sistem oyuncuların o moddaki son beş karşılaşmada oynadıkları haritalara bakacak.

Sistem oyuncunun son beş karşılaşmada ikinci kez oynadığı haritaların hepsi harita havuzundan kaldıracak.

Sistem en az oynanmış haritayı seçecek.

"İki Kere Oynanma" kuralı sebebiyle haritaların hepsi kaldırıldıysa harita havuzuna hepsi geri eklenecek ve en az oynanmış harita seçilecek.

4 Mayıs ile beraber Türkiye için de yeni VALORANT sistemine geçildi. VALORANT topluluğun ana istekleri CS: GO gibi oyun öncesi harita tercihi belirtme ya da gelen haritayı kabul etmeme gibi özellikler olsa da Riot bunlara sıcak bakmıyor; Geliştiriciler, haritaların oynayarak öğrenileceğini ve oyuncuların hiçbir haritadan kaçınmalarını istemediklerinin altını çiziyor. Umarız yeni sistem ile oyunculara iyi bir harita rotasyonu sağlanır!