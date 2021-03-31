Valorant HRTF ses özelliği nedir? Anatomik Transfer Fonksiyonu ses özelliği detayları! - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Valorant HRTF ses özelliği nedir? Anatomik Transfer Fonksiyonu ses özelliği detayları!

Valorant HRTF ses özelliği nedir? Anatomik Transfer Fonksiyonu ses özelliği detayları!

31.03.2021 13:07

VALORANT'a 2.06 güncellemesiyle HRTF ses teknolojisi geldi! Valorant HRTF ses teknolojisi nedir?

Valorant'ta daha iyi ses kasabilmeniz için 2.06 yaması ile beraber HRTF ses özelliği eklendi. HRFT özelliğini açarsanız, kulaklıktan çevresel bir ses alabiliyorsunuz ve bu sayede rakiplerin yerini daha net bir şekilde duyabiliyorsunuz.

VALORANT HRTF SES ÖZELLİĞİ NEDİR?

HRTF, açılımı Head-Related Transfer Function olan, kulağın uzaydaki bir noktadan gelen seslere tepkisini simüle eden ses teknolojisidir. HRTF ses teknolojisi, oyuncunun kulaklığını bir nevi 3 boyutlu bir ses alanına dönüştürerek oyundaki ses kaynağını daha iyi belirmenize yardımcı olan bir teknolojidir.

Riot Games bu özellik üzerinde çalışıp geliştirmeye devam edecektir. Ancak şimdilik HRTF'yi sadece ayak sesleri, yeniden doğmalarda, silah mermi değişiminde ve ölüm maçında yeniden doğmalarda ekin durumda. Geliştiriciler ayrıca performans ve kalite açısından bu özellik etkinken diğer üç boyutlu ses işleme uygulamalarının devre dışı bırakılmasını tavsiye ediyor.

Valorant 2.06 yama notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500

Transfer, valorant, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Valorant HRTF ses özelliği nedir? Anatomik Transfer Fonksiyonu ses özelliği detayları! - Son Dakika


Son Dakika
14:22 Montella, Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ilk kez konuştu
14:17 Manchester City, 5 senedir Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iç saha maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi
14:14 Oy yüzünden depremzedeleri yerden yere vuranlara operasyon! 8 kişiyi evlerinden aldılar
14:10 Yolun ortasına seccade serip namaza durdu! Trafiği felç etti
14:05 Lüks turizm tırmanışa geçti! Unique Life Style Hotel Kuşadası, ihtişamı ve konforu ile özel hissettiriyor
13:51 Bu takım belki de tarihin en iyisi olacak! Manchester City, 5 yıldır kimseye kaybetmiyor
13:46 Lüks turizm tırmanışa geçti! Unique Life Style Hotel Kuşadası, ihtişamı ve konforu ile özel hissettiriyor
13:34 Ekvadorlu Enner Valencia'nın hayatı beyaz perdeye konu oluyor
13:33 Hande Erçel, Hakan Sabancı'nın ailesiyle tanıştı
13:32 Beyaz perdeye transfer oldu! Enner Valencia, kendi filmi için kamera karşısına geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2023 14:35:28. #1.11#
SON DAKİKA: Valorant HRTF ses özelliği nedir? Anatomik Transfer Fonksiyonu ses özelliği detayları! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement