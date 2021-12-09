Valorant'ın Pazar günü yayınladığı iade politikasında geçerli yasalar ihlal edilmediği sürece iade edebileceğiniz eşyaların listesi paylaşıldı. Paylaşılan yeni iade politikası ile nelerin iade edilip edilemeyeceği konusunda detaylıca açıklama yapıldı.
Valorant'ta oyun içi satın aldığınız VP, silah kaplaması, savaş bileti, radyanit puanı gibi birçok eşyanın iade edilmesi için öncelikle içeriğin kullanılmamış olması gerekmektedir. Satın alınan içerik en fazla 14 gün önce satın alınmış olmalıdır ve son olarak ise iade etmek istediğiniz ürün iade edilebilir içerikler listesinde olmalıdır. İşte Valorant'ta iade edilen ve iade edilemeyen ürünlerin listesi.
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Not: Silah kaplamanızı kullanırsanız veya geliştirirseniz iade edemezsiniz.
Riot Games'in iade politikasının tamamını incelemek için buraya tıklayınız.
Son Dakika › Gamegar › Valorant iade politikası nedir? Valorant'ta hangi eşyalar iade edilebilir? - Son Dakika