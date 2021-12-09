Valorant iade politikası nedir? Valorant'ta hangi eşyalar iade edilebilir? - Son Dakika
Üye Girişi

Valorant iade politikası nedir? Valorant'ta hangi eşyalar iade edilebilir?

09.12.2021 15:54

Valorant'ın geçtiğimiz günlerde etkinleştirdiği Valorant iade politikası ile artık oyun içi iadeler gerçekleşebilecek. Peki Valorant iade politikası neleri kapsıyor? Valorant'ta hangi eşyalar iade edilebilir?

Valorant'ın Pazar günü yayınladığı iade politikasında geçerli yasalar ihlal edilmediği sürece iade edebileceğiniz eşyaların listesi paylaşıldı. Paylaşılan yeni iade politikası ile nelerin iade edilip edilemeyeceği konusunda detaylıca açıklama yapıldı.

Valorant'ta oyun içi satın aldığınız VP, silah kaplaması, savaş bileti, radyanit puanı gibi birçok eşyanın iade edilmesi için öncelikle içeriğin kullanılmamış olması gerekmektedir. Satın alınan içerik en fazla 14 gün önce satın alınmış olmalıdır ve son olarak ise iade etmek istediğiniz ürün iade edilebilir içerikler listesinde olmalıdır. İşte Valorant'ta iade edilen ve iade edilemeyen ürünlerin listesi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

İADE EDİLEBİLİR

  • VP (para iadesi için)
  • Silah Kaplamaları

Not: Silah kaplamanızı kullanırsanız veya geliştirirseniz iade edemezsiniz.

İADE EDİLEMEZ

  • Karakter Kontratı Seviyeleri
  • Seçkin Savaş Bileti
  • Seçkin Savaş Bileti Seviyeleri
  • Silah Kaplaması Seviyeleri
  • Radyanit Puanları
  • Paketler

Riot Games'in iade politikasının tamamını incelemek için buraya tıklayınız.

YORUMLAR
500

Riot Games, Valorant, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Valorant iade politikası nedir? Valorant'ta hangi eşyalar iade edilebilir? - Son Dakika


Son Dakika
16:39 Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i transfer etmek için Villarreal'i geride bıraktı
16:34 Avrupa'da en iyi teklifi Fenerbahçe yaptı! Livakovic adım adım Kadıköy'e
16:27 Samsun'da miras kavgası: 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
16:25 Kardeşler arasındaki miras kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı
16:26 Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın eylül ayında evleneceği ileri sürüldü
16:21 Bomba iddia: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya eylül ayında nikah masasına oturuyor
16:03 Bayrampaşa'da Derin Dondurucuda Ceset Bulunan Gencin Cenazesi Defnedildi
16:00 Gazeteci Mustafa Kasadar, oğlunun öldürülmesiyle ilgili ilk kez konuştu: Borç bataklığına batmış biri tarafından katledildi
16:00 UEFA, mali yükümlülükleri yerine getirmeyen 3 Süper Lig ekibine ceza kesti
15:56 UEFA'dan 3 Süper Lig ekibine ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2023 16:57:53. #1.13#
SON DAKİKA: Valorant iade politikası nedir? Valorant'ta hangi eşyalar iade edilebilir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement