Valorant Champions Tour 2022 ne zaman? VCT İstanbul hangi takımlar katılacak? - Son Dakika
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Valorant Champions Tour 2022 ne zaman? VCT İstanbul hangi takımlar katılacak?

15.08.2022 10:37
Valorant Champions Tour 2022 ne zaman? VCT İstanbul hangi takımlar katılacak?

Valorant'ın bir sonraki Valorant Champions Tour turnuvasının İstanbul'da oynanacağı açıklanmasının ardından Valorant Champions Tour 2022 İstanbul'un ne zaman gerçekleşeceği ve hangi espor takımlarının katılacağı araştırılıyor. Peki, Valorant Champions Tour 2022 ne zaman? VCT İstanbul hangi takımlar katılacak? Detayları haberimizde…

Valorant Champions Tour'un İstanbul'da düzenleneceği açıklanmasının ardından seyircili bir şekilde izleneceği de duyuruldu. İstanbul'da düzenlenecek Valorant Champions Tour 2022 ne zaman gerçekleşecek? Valorant Champions Tour İstanbul'a hangi takımlar katılacak? İşte detaylar…

VALORANT CHAMPIONS TOUR 2022 NE ZAMAN?

Riot Games, 2022 Valorant espor takviminde şampiyon takımın belirleneceği "Champions" turnuvasının adresini İstanbul olarak açıkladı. 2 – 18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın detaylarının, daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

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VALORANT CHAMPIONS TOUR İSTANBUL HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

  • OpTic Gaming
  • XSET
  • LOUD
  • DRX
  • ZETA DIVISION
  • XERXIA
  • Paper Rex
  • Fnatic
  • FunPlus Phoenix
  • Leviatán
  • BOOM Esports
  • KRÜ Esports
  • EDward Gaming
  • Team Liquid
  • FURIA Esports
  • 100 Thieves

VALORANT CHAMPIONS TOUR ISTANBUL BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Valorant Champions Tour İstanbul'un seyircili oynanması üzerine bilet fiyatları oyuncular tarafından araştırılıyor. Riot Games, Valorant Champions Tour İstanbul etkinliğinin bilet fiyatları hakkında henüz bir açıklama paylaşmadı. Bilet fiyatları açıklandığı zaman güncelleme yapacağız.

YORUMLAR
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Riot Games'in Valorant partner takımlarına 1.5 milyon dolar ödeyeceği iddia edildi Riot Games'in Valorant partner takımlarına 1.5 milyon dolar ödeyeceği iddia edildi

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Son Dakika Gamegar Valorant Champions Tour 2022 ne zaman? VCT İstanbul hangi takımlar katılacak? - Son Dakika


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