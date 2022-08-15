Valorant Champions Tour 2022 ne zaman? VCT İstanbul hangi takımlar katılacak?

Valorant Champions Tour'un İstanbul'da düzenleneceği açıklanmasının ardından seyircili bir şekilde izleneceği de duyuruldu. İstanbul'da düzenlenecek Valorant Champions Tour 2022 ne zaman gerçekleşecek? Valorant Champions Tour İstanbul'a hangi takımlar katılacak? İşte detaylar…

VALORANT CHAMPIONS TOUR 2022 NE ZAMAN?

Riot Games, 2022 Valorant espor takviminde şampiyon takımın belirleneceği "Champions" turnuvasının adresini İstanbul olarak açıkladı. 2 – 18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın detaylarının, daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

VALORANT CHAMPIONS TOUR İSTANBUL HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

OpTic Gaming

XSET

LOUD

DRX

ZETA DIVISION

XERXIA

Paper Rex

Fnatic

FunPlus Phoenix

Leviatán

BOOM Esports

KRÜ Esports

EDward Gaming

Team Liquid

FURIA Esports

100 Thieves

VALORANT CHAMPIONS TOUR ISTANBUL BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Valorant Champions Tour İstanbul'un seyircili oynanması üzerine bilet fiyatları oyuncular tarafından araştırılıyor. Riot Games, Valorant Champions Tour İstanbul etkinliğinin bilet fiyatları hakkında henüz bir açıklama paylaşmadı. Bilet fiyatları açıklandığı zaman güncelleme yapacağız.