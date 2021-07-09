VALORANT'ın en yeni kaplama seti Afet Koleksiyonu mağazaya eklendi! - Son Dakika

VALORANT'ın en yeni kaplama seti Afet Koleksiyonu mağazaya eklendi!

VALORANT\'ın en yeni kaplama seti Afet Koleksiyonu mağazaya eklendi!
Son Güncelleme: 09.07.2021 08:48

Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant'ta yenilikler devam ediyor. Valorant'ın en iyi kaplama seti 'Afet Koleksiyonu' mağazaya eklendi!

Riot Games'in FPS tabanlı oyunu VALORANT'ın en yeni kaplama seti Afet Koleksiyonu mağazaya eklendi. VALORANT geliştiricileri sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile yeni kaplamaların mağazaya eklendiği haberini verdi. İşte karşınızda afet koleksiyonu!

VALORANT'ın en yeni kaplama seti Afet Koleksiyonu mağazaya eklendi!

Ghost, Phantom, Spectre ve Guardian kozmetiklerinin her biri 2.175 krediye alınabilir durumda. Oyuncular her bir kostümü tek tek satın alabilir veya tüm paketi toplam 8.700 kredi karşılığında satın alabilirler. Silah seti toplu alımlarda küçük bir indirimi de oyunculara sunuyor. Koleksiyonun en sevilen parçası ise hiç şüphesiz Mahvolmuş Kralın Kılıcı -yakın dövüş- silahı oldu.

Kaynak: Playerbros

Riot Games, FPS, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VALORANT'ın en yeni kaplama seti Afet Koleksiyonu mağazaya eklendi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: VALORANT'ın en yeni kaplama seti Afet Koleksiyonu mağazaya eklendi! - Son Dakika
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