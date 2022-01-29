Valorant'ın Yeni Raporlama Sistemi: ALARMBOT - Son Dakika

Riot Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan "Valorant" oyunu oyuncuları için yeni bir raporlama sistemi geliştirdi.

Valorant'ın oyuncuların oyun konforlarını ve oyun mentallerini korumak için getirdiği yeni raporlama sistemi "ALARMBOT" oyuncuların kullanımına tamamen açıldı.

Özellikle oyun içinde, oyuncuların birbirlerine yaptığı toksik davranışlardan dolayı çok fazla geri bildirim alan Valorant, oyuncuların daha verimli bir oyun geçirebilmesi adına "Sıfır tolerans" adı altında "ALARMBOT" raporlama sistemini kullanıma açtı.

Valorant'ın yeni raporlama sistemi ALARMBOT nasıl çalışır?

Özet Geç: VALORANT oynarken karşılaştığınız, sıfır tolerans kategorisine giren davranışlarda bulunan oyunculara karşı daha hızlı aksiyon almak istiyoruz. Bunun için de alarmbot@riotgames.com adresini ve Destek Ekibi'ni harekete geçirdik. Sıfır tolerans kategorisinde karşılaştığınız davranışları bize buradan iletebilirsiniz.

Bir süredir hepimiz için ciddi rahatsızlık sebebi olan önemli bir konuda harekete geçme zamanı geldi. VALORANT oynarken karşılaştığımız bazı oyuncular hiçbir şekilde kabul edilemeyecek seviyelere ulaşan davranışlarda bulunabiliyor. Geçtiğimiz senenin ikinci yarısında VALORANT Sosyal Dinamikler & Oyuncu Dinamikleri ekibi ile toplanarak Türkiye özelinde harekete geçmek için gerekli hazırlıkları yaptık.

Şimdi de sıra işin en önemli kısmına geldi: Daha keyifle oyun oynayabileceğimiz bir ortam yaratmak isteyenler ile birlikte çalışmaya başlamak. Bunu nasıl yapacağımızı anlatırken size hangi tür davranış ve oyuncuları hedef alacağımızdan, nasıl bir sistem ile çalışacağımızdan, cezalardan ve biraz da gelecek planlarımızdan bahsedeceğiz.

Hangi davranışlar hedef alınıyor?

Bu sistem için hedefe aldığımız davranışlar "sıfır tolerans" kategorisinde gördüklerimiz. "Sıfır tolerans derken ne kastediyorsunuz?"derseniz daha önce karşılaşmamış olanlar için açıklayalım. Başka oyunculara karşı olumsuz davranışları en uç noktalarda sergileyenlerin en ağır cezalara, en hızlı şekilde kavuşması sıfır tolerans yaklaşımımızın sonucu. Ayrımcılığın her türü, kutsal değerlere hakaret, suç olarak değerlendirilebilecek fiziksel şiddet tehditleri bunların başında gelenler.

Tüm oyuncularımıza güvende hissedecekleri, keyif ile oyun oynayabilecekleri ve iletişim kurmaktan çekinmeyecekleri bir ortam sağlamak istiyoruz. Günümüzde bu konuda en büyük sıkıntıyı ise ne yazık ki kadın oyuncularımızın yaşadığını gözlemliyoruz. Bu sorunun sadece oyunlarda değil, gündelik hayatta da giderek artması bizi fazlasıyla rahatsız ediyor. Sonuç olarak kendi alanımızda hem bu soruna hem de aşırı olumsuz davranışlara karşı ekstra önlemler almak için harekete geçtik.

Diğer kötü davranışlar ne olacak?

Oyunuma hala hakaret eden, oyunu sabote eden oyuncular geliyor, diyebilirsiniz. Her ne kadar oyun düzenini bozan davranışlar olsalar da "sıfır tolerans" kategorisi altında yer almadıkları için bu tarz davranışlara karşı şikayetlerinizi oyun içi raporlama sistemi üzerinden bekliyoruz. Burada bir iyi haber vermek gerekirse son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden iletilen benzer davranışları incelediğimizde çoğuna rapor sistemi üzerinden işlem uygulandığını gördük. Doğru raporlamaya ve raporlatmaya devam.

Temizliğe hazırım, ne yapmam lazım?

Sistemimiz aslında çok basit. Sıfır tolerans kategorisinde davranışlarla karşılaştığınız zaman herhangi bir yol ile ekran görüntüsü veya video kaydını alıp bu davranışta bulunan oyuncunun Riot ID'sini bize alarmbot@riotgames.com adresi üzerinden veya oyuncu destek sistemi üzerinden "Oyuncu Raporla" seçeneği altından iletin.

Raporladığınız oyuncu ile karşılaştığınız tarih ve kendi Riot ID'nizi de eklerseniz süreci daha da hızlandırabilirsiniz. Bu süreçte özel olarak çalışacak ekibimiz, kanıtlarınızı inceleyip olumsuz davranışı doğruladığı zaman size e-posta veya bilet üzerinden dönüş yaparak raporun cezaya dönüştüğünü müjdeleyecek.

Bu sistem ile bizim için kabul edilemez davranışlara karşı aldığımız aksiyonları daha da hızlandırmak istiyoruz. Hem sizin katkınız hem de cezaların caydırıcılığı ile amacımıza da daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz.

Ne tür cezalar verilecek?

Cezaların caydırıcı olmasını istiyoruz; bir yandan da bazı oyunculara bir seferlik reform şansı sağlamakta fayda görüyoruz. Sonuç olarak sergilenen olumsuz davranışın ciddiyetine bağlı olarak bazı oyuncuların hesapları kalıcı olarak uzaklaştırılacak, bazı oyuncular ise 7 veya 14 gün uzaklaştırma ile başlayıp tekrar eden davranışlarında kalıcı uzaklaştırmayla karşılaşacak. Ek olarak, farklı hesaplardan düzenli olarak bu tarz davranışlarda bulunan oyuncuları tespit ettiğimiz takdirde ana hesaplarını da hedef almak üzerine çalışıyoruz.

Bu kalıcı bir sistem mi? Başka sistemler gelecek mi?

Bahsettiğimiz uygulama şimdilik sadece Türkiye'ye özel ve beklentimiz, kalıcı olmaması. Bunun sebebi ise yeni ve otomatik sistemler geldikçe, Alarmbot gibi çözümlere ihtiyaç kalmayacağını düşünmemiz. Bir yandan da bize ulaştırdığınız ve ceza alan tüm davranışlarda geçen sözleri ve kelimeleri, gelecek olan bu otomatik sistemleri beslemek için kullanacağız. Böylece hayata geçtikleri zaman yeni otomatik sistemlerin de şimdiye kadar yapılan uygulamanın tüm deneyimine sahip olmasını bekliyoruz. VALORANT Sosyal Dinamikler & Oyuncu Dinamikleri ekibinin üzerinde çalıştığı ve oyuna sunduğu tüm yenilikleri haberler sayfasından takip edebilirsiniz.

Bu süreçte sizden gelen rapor ve geri bildirimleri takip ederek geliştirebileceğimiz her detayı değerlendireceğiz. Size daha iyi bir deneyim sunabilmemiz için yorumlarınızı sakınmayın ve lütfen bize iletin. Bu adımımızın etkilerini kısa zamanda görmeyi umuyoruz. Çok daha iyi bir VALORANT deneyimi, kendimizin ve sevdiklerimizin huzur içinde oyun oynayabilmesi için bu bu süre boyunca katkıda bulunacak herkese de şimdiden sonsuz teşekkürler.