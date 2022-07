Valorant Kozmik Tını Spotify albümü yayınlandı!

Riot Games'in FPS oyunu olan VALORANT'ın 15. ve en yeni ajanı Astra'nın tanıtım videosuna ise buradan ulaşabilirsiniz.

İsterseniz birazcık listeye birlikte göz atalım! Çalma listesi 18 şarkıdan oluşuyor ve çalma listesi şu şekilde:

Jumping Ship

Bullseye

Until the Colours Come

Fingerprints

Fair Chance

To Li

Mr. Foolish

The Other Lover

Duckworth.

Loading

Django Jane

Reveal (Fly You Out)

Coronus, the Terminator

Spend Some Time

Way Too Big

Baddest Boss

Bruuh

Cut Me

Eğer siz de şarkılara göz atmak istiyorsanız Spotify çalma listesine buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler!