Eğer siz de şarkılara göz atmak istiyorsanız Spotify çalma listesine buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler!

Riot Games 'in FPS oyunu olan VALORANT'ın 15. ve en yeni ajanı Astra 'nın tanıtım videosuna ise buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika › Gamegar › Valorant Kozmik Tını Spotify albümü yayınlandı! - Son Dakika

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