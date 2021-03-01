Riot Games'in FPS oyunu olan VALORANT'ın 15. ve en yeni ajanı Astra'nın tanıtım videosuna ise buradan ulaşabilirsiniz.
İsterseniz birazcık listeye birlikte göz atalım! Çalma listesi 18 şarkıdan oluşuyor ve çalma listesi şu şekilde:
Jumping Ship
Bullseye
Until the Colours Come
Fingerprints
Fair Chance
To Li
Mr. Foolish
The Other Lover
Duckworth.
Loading
Django Jane
Reveal (Fly You Out)
Coronus, the Terminator
Spend Some Time
Way Too Big
Baddest Boss
Bruuh
Cut Me
Eğer siz de şarkılara göz atmak istiyorsanız Spotify çalma listesine buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler!
Son Dakika › Gamegar › Valorant Kozmik Tını Spotify albümü yayınlandı! - Son Dakika