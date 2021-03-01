Valorant Kozmik Tını Spotify albümü yayınlandı! - Son Dakika
Üye Girişi

Valorant Kozmik Tını Spotify albümü yayınlandı!

01.03.2021 00:16
Valorant Kozmik Tını Spotify albümü yayınlandı!

Çalma listesindeki şarkılar gerçekten güzel gözüküyor! Valorant Türkiye Twitter hesabı oyuna yeni gelecek ajan Astra için Valorant Kozmik Tını Spotify albümünü Valorant oyuncularıyla paylaştı. Bu paylaşımın ise yeni gelecek ajan olan Astra'ya ait mesajlar verdiği iddia ediliyor.

Riot Games'in FPS oyunu olan VALORANT'ın 15. ve en yeni ajanı Astra'nın tanıtım videosuna ise buradan ulaşabilirsiniz.

İsterseniz birazcık listeye birlikte göz atalım! Çalma listesi 18 şarkıdan oluşuyor ve çalma listesi şu şekilde:

Jumping Ship

Bullseye

Until the Colours Come

Fingerprints

Fair Chance

To Li

Mr. Foolish

The Other Lover

Duckworth.

Loading

Django Jane

Reveal (Fly You Out)

Coronus, the Terminator

Spend Some Time

Way Too Big

Baddest Boss

Bruuh

Cut Me

Eğer siz de şarkılara göz atmak istiyorsanız Spotify çalma listesine buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler!

YORUMLAR
500
Bakan Varank: 'Türkiye'de üretim yok' diyenlere, icraatla cevap veriyoruz Bakan Varank: 'Türkiye'de üretim yok' diyenlere, icraatla cevap veriyoruz 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu
Kaynak: Playerbros

valorant, Spotify, Türkiye, Astra, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Valorant Kozmik Tını Spotify albümü yayınlandı! - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

Son Dakika
17:10 Rapçi Ben Fero'nun Sacha Boey'in fotoğrafına yaptığı yorum taraftarları kızdırdı
16:53 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin çıkışta bulundu: Bir bardak su döktürmediler
16:44 Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı
16:41 Survivor All Star'da Nisa'nın birinci olması bazı kesimin tepkisini çekmişti! Acun Ilıcalı SMS sıralamasını yayınladı
16:34 Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi.
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
15:45 Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 17:43:41. #1.13#
SON DAKİKA: Valorant Kozmik Tını Spotify albümü yayınlandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement