VALORANT Masters Berlin 5. gün mücadeleleri tamamlandı! - Son Dakika
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VALORANT Masters Berlin 5. gün mücadeleleri tamamlandı!

15.09.2021 00:49
VALORANT Masters Berlin 5. gün mücadeleleri tamamlandı!

VALORANT Masters Berlin 5. gün mücadeleleri tamamlandı, turnuvaya vedalar başladı!

VALORANT Masters Berlin 5. gün mücadeleleri tamamlandı, bugün iki takım turnuvaya veda ederken G2 kendi grubunun ikincisi olarak playoff turunu garantiledi.

D Grubu

Turnuvanın grup aşamalarında son düzlüğe girerken D grubunda bulunan Sentinels ve G2 bir üst tura adını yazdırmayı başardı. Yine D grubunda bulunan F4Q ekibi hiç galibiyet alamadan turnuvaya veda etti.

B Grubu

B grubunda bulunan Vivo Keyd bugün oynanan ZETA DIVISON ekibini yenerek KRÜ Esports'un rakibi oldu. Vivo Keyd ve KRÜ Esports arasında oynanacak mücadelenin kazananı playoff biletinin de sahibi olacak.

ZETA DIVISION takımı ise turnuvaya veda etti.

C Grubu

C grubunda bugün Crazy Racoon ve Havan Liberty takımları karşı karşıya geldi. Crazy Racoon rakibini 2 - 0'lık bir skor ile yenerek Gambit'in Rakibi olmayı başarırken Havan Liberty turnuvaya veda etti.

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Kaynak: Playerbros

Berlin, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VALORANT Masters Berlin 5. gün mücadeleleri tamamlandı! - Son Dakika

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