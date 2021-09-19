VALORANT Masters Berlin büyük finalinin son ismi Envy! - Son Dakika
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VALORANT Masters Berlin büyük finalinin son ismi Envy!

19.09.2021 23:45

VALORANT Masters Berlin büyük finalinde Gambit Esports'un rakibi Envy oldu!

VALORANT Masters Berlin büyük finali biletinin son sahibi rakibi 100 Thieves'i 2-0'lık bir skor ile yenen Envy oldu.

Mücadelenin ilk haritası Haven haritasıydı ve Envy rakibini 13-5 yenerek ilk haritadan öne geçmeyi başardı. Serinin ikinci karşılaşması da Acent haritasında oynandı ve 100 Thieves ne kadar zorlasa da galip gelen taraf Envy olmayı başardı!

Bu mücadelenin tamamlanması ile de finalin ismi belli oldu. Berlin büyük finalinde EMEA şampiyonu Gambit Esports ile Envy'nin kapışmasını izliyor olacağız.

Team Envy bu galibiyet ile sadece Masters Berlin'de finale yükselmekle kalmayıp Champions'a katılmayı da garantiledi.

İşte serinin istatistikleri!

VALORANT Masters Berlin büyük finalinin son ismi Envy!
Kaynak: Playerbros
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Berlin, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar VALORANT Masters Berlin büyük finalinin son ismi Envy! - Son Dakika


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