VALORANT Masters Reykjavik Gün 5 maçları başlıyor! - Son Dakika

VALORANT severleri ekrana kitleyen seri VALORANT Masters Reykjavik Gün 5 maçları başlıyor. VALORANT'ın offline olarak düzenlenen ilk turnuvasında 5. gün maçlarına gelindi. Bugün toplamda 3 maç oynanacak. İsterseniz şimdi 5. gün maçlarına birlikte göz atalım.

Günün ilk maçı saat 18.00'de oynanacak olan Fnatic vs V1 olacak. Turnuvanın favorisi olarak gösterilen Fnatic acaba bu maçı kazanabilecek mi? Bu sorunun cevabını izleyip göreceğiz. Günün ikinci maçı Liquid ve VKS arasında oynanacak. Fnatic gibi Liquid'de turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor. Scream'li Liquid VKS'ye karşı kolay bir galibiyet almayı planlıyor. Günün üçüncü ve son maçı ise NU ve SEN arasında olacak. Sentinels'in gözde oyuncusu TenZ acaba bugün taraftarlarına kendini gösterebilecek mi? Tüm soruların cevabını bugün maçlar sonunda öğrenmiş olacağız.

Playerbros ekibi olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz!

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